Software AG erwartet 2017 stärkeres Wachstum in Kernsparte

Gesamtkonzernumsatz für das Jahr 2016 allerdings zurückgegangen

Die Software AG hat 2016 schlechter abgeschnitten als erwartet. Der Konzernumsatz 2016 schrumpfte auf 871,8 (Vorjahr: 873,1) Millionen Euro, wie der Konzern aus Darmstadt am Donnerstag mitteilte. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) stieg um zwei Prozent auf 213,9 Millionen Euro. Von Reuters befragte Analysten hatten hingegen im Schnitt einen Umsatz von 876 Millionen Euro und ein Ebit von 223 Millionen Euro vorhergesagt.

Aufteilung

In der Kernsparte Digital Business Platform (DBP) stiegen die Erlöse auf 441,4 Millionen Euro, währungsbereinigt war dies ein Plus von drei Prozent. Die Software AG hatte allerdings ein währungsbereinigtes Wachstum am unteren Ende der Spanne von fünf bis zehn Prozent vorhergesagt. Der Bereich, der Software zur Integration von Programmen zur Unternehmenssteuerung anbietet, ist der Wachstumstreiber von Deutschlands zweitgrößtem Softwarehaus nach SAP.

Für 2017 stellte die Software AG erneut ein währungsbereinigtes Umsatzplus der DBP-Sparte von fünf bis zehn Prozent in Aussicht. Die operative Ergebnismarge (Ebita, non-IFRS) soll im laufenden Jahr zwischen 30,5 bis 31,5 Prozent liegen, 2016 stieg sie um 1,5 Prozentpunkte auf den Rekordwert von 31,2 Prozent. (Reuters, 26.01.2017)