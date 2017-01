Israel: Soldaten erschossen mutmaßlichen Attentäter

Mann war mit Auto auf Bushaltestelle zugerast – Vorfall nahe jüdischer Siedlung im Westjordanland

Jerusalem – Die israelische Armee hat im besetzten Westjordanland einen mutmaßlichen palästinensischen Attentäter erschossen, der auf eine Bushaltestelle zuraste. Eine Armeesprecherin sagte am Mittwoch, der Mann habe an einer Bushaltestelle einen Anschlag mit einem Fahrzeug verüben wollen. An der Haltestelle hätten sich sowohl Soldaten als auch Zivilisten aufgehalten.

In einer Mitteilung der Armee hieß es, der Palästinenser habe mit einem Fahrzeug eine Bushaltestelle "gerammt". Als Reaktion auf die "unmittelbare Bedrohung" hätten Soldaten "auf den Angreifer geschossen" und ihn dadurch getötet. Anschließend sei bei dem Mann ein Messer gefunden worden.

Ein Journalist der Nachrichtenagentur AFP sah das Fahrzeug des Palästinensers, das kurz vor der Bushaltestelle zum Stehen gekommen war. Die Front- und die Heckscheibe des weißen Pickup mit palästinensischem Nummernschild waren von Kugeln durchsiebt.

Sonst niemand verletzt

Der Vorfall ereignete sich in der Nähe der jüdischen Siedlung Koshav Yaakov südöstlich von Ramallah. Nach Angaben des palästinensischen Roten Halbmonds handelte es sich bei dem Toten um den 24-jährigen Hussein Abu Ghosch aus dem Flüchtlingslager Kalandia zwischen Jerusalem und Ramallah.

Am Mittwochabend gab es einen weiteren Zwischenfall im Westjordanland: Ein bewaffneter Palästinenser schoss nordöstlich von Ramallah aus einem fahrenden Auto auf einen Armeeposten. Niemand sei verletzt worden, erklärte die Armee.

Seit Oktober 2015 gibt es in Israel und den Palästinensergebieten eine Welle der Gewalt. Dabei wurden bereits 249 Palästinenser, 40 Israelis und fünf Ausländer getötet. Bei vielen der Getöteten handelte es sich um mutmaßliche oder erwiesene palästinensische Angreifer auf Israelis. Am 8. Jänner hatte ein Palästinenser in Jerusalem mit einem Lastwagen vier israelische Soldaten getötet und 17 weitere verletzt. Der Attentäter wurde bei dem Anschlag erschossen. (APA, 25.1.2017)