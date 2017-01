Unterstützung für Salafisten: Darmstadt trennt sich von Ben-Hatira

Deutsch-tunesischer Spieler engagiert sich für problematische Hilfsorganisation

Darmstadt – Änis Ben-Hatira und der deutsche Bundesligist Darmstadt 98 gehen ab sofort getrennte Wege. Diesen gemeinsamen Entschluss teilten die "Lilien" am Mittwoch mit. "Nach Analyse der Gesamtsituation macht eine weitere Zusammenarbeit für beide Seiten keinen Sinn mehr", erklärte Vereinspräsident Rüdiger Fritsch in der Mitteilung mit Bezug auf Ben-Hatiras Engagement bei "Ansaar International".

Die Organisation soll nach einem Bericht des nordrhein-westfälischen Verfassungsschutzes "fest mit der deutschen Salafisten-Szene verwoben" sein. Auf Wikipedia steht zu lesen: "Ansaar International ist eine islamistische Hilfsorganisation mit Schwerpunkt Syrien, Somalia, Palästina und Afghanistan. Sie wird dem salafistischen Spektrum des Islam zugerechnet. Der Organisation wird von verschiedener Seite vorgeworfen, die humanitäre Komponente des militärischen Kampfes von Terrororganisationen, die ihrer Weltanschauung entsprechen, zu organisieren und in Deutschland als Netzwerk zur Rekrutierung von Dschihad-Kämpfern zu fungieren."

Darmstadt beurteile Ben-Hatiras privates humanitäres Hilfsengagement wegen der Organisation, der er sich dabei bedient, als falsch, erklärte Fritsch. Der Mittelfeldspieler habe sich im Verein aber "stets tadellos und vorbildlich" verhalten. Noch am Wochenende hatte Fritsch Ben Hatiras Engagement eine "private Aktivität" genannt.

Fans forderten Distanzierung

Die Situation rund um den in Berlin geborenen tunesischen Nationalspieler hatte sich nach wochenlangem Hin und Her in den vergangenen Tagen zugespitzt. Fans und Politiker hatten Ben Hatira scharf für sein Engagement kritisiert. Beim Heimspiel gegen Mönchengladbach wurde im Stadion ein Flugblatt verteilt, in dem ein Fan-Bündnis Ben-Hatira auffordert, sich von der Organisation zu distanzieren.

Der wehrte sich stattdessen gegen die Vorwürfe: "Schämt ihr euch nicht für solche Aktionen? Denkt ihr wirklich, ich lasse mich dadurch einschüchtern?", schrieb er auf Facebook. "Dass nun versucht wird, mir meine sportliche Karriere in Deutschland zu sabotieren, empfinde ich als den eigentlichen Skandal." Er werde jedoch weiterhin versuchen Menschen zu helfen, so Ben-Hatira. Die Art und Weise, wie man eine "Verleumdungskampagne" gegen ihn aufziehe, zwinge ihn zu dieser Rechtfertigung. Anstatt sich von der zwielichtigen Organisation zu distanzieren, trat der Spieler die Flucht nach vorne an – was seinem nun ehemaligen Arbeitgeber missfiel.

"Um es noch einmal zu verdeutlichen und Missverständnissen entgegenzuwirken: Wir haben uns mehrfach von jeglichem extremistischen Gedankengut und jeglichen Organisationen distanziert und auch dem Spieler in Gesprächen verdeutlicht, dass wir von diesem Engagement dringend abraten", twitterte Präsident Fritsch zuletzt.

Ben-Hatira war erst zum Saisonauftakt zu Darmstadt gekommen und hatte in elf Ligaspielen einen Treffer für den Tabellenletzten erzielt. Während er als Nachwuchsmann noch für deutsche Nationalmannschaften antrat, debütierte er 2012 für das tunesische Team, für das er seither elf Matches bestritt. (sid, APA, red, 25.1. 2017)