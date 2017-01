ÖBB-Chef wirft Finanzminister "falsche Zahlen" vor

Zwischen Andreas Matthä und Hans Jörg Schelling ist ein Zank um die Bahnmilliarden ausgebrochen

Wien – Der Vorstoß von Finanzminister Hans Jörg Schelling (ÖVP), von den fünf Milliarden Euro für den Bahnausbau Budgetmittel hin zum Breitbandausbau umzuschichten, wird in der roten Reichshälfte nicht goutiert. Zu Wort melden will sich ÖBB-Eigentümervertreter und Verkehrsminister Jörg Leichtfried (SPÖ) zu dem Thema nicht – er ist mit der deutschen Pkw-Maut beschäftigt.

Sehr wohl in die Schlacht wirft sich ÖBB-Holding-Chef Andreas Matthä. Er verteidigt die jährlich rund zwei Milliarden Euro an Investitionen in Tunnels, Strecken- und Bahnhofsausbauten erwartungsgemäß – und wirft Schelling vor, mit falschen Zahlen zu operieren.

Zwei Milliarden Differenz

Die Differenz, die beider Rechenwerk trennt: schlanke zwei Milliarden Euro. Während Schelling unter Verweis auf den Bundeshaushalt von jährlich rund fünf Milliarden Euro spricht, die ins System Schiene fließen, schreibt Matthä in einem Gastbeitrag im STANDARD von drei Milliarden Euro, die zum Wohle von Lebensraum und Wirtschaftsstandort zukunftsgerichtet angelegt seien.

Gemäß dem von Regierung und Parlament beschlossenen Ausgaben im Budget 2017 setzen sich die fünf Milliarden an Zuschussleistungen folgendermaßen zusammen: 2,2 Milliarden Euro für Eisenbahninfrastruktur (davon rund die Hälfte für Erhaltung und laufenden Betrieb des Schienennetzes und Annuitätenzuschüsse, also die Kreditraten für die von der ÖBB aufgenommenen Anleihen, mit denen der Bahnausbau quasi vorfinanziert wird). Darüber hinaus verbucht der Finanzminister 703 Millionen Euro für sogenannte Gemeinwirtschaftliche Leistungen (also unrentabler Nah- und Regionalverkehr) und 2,093 Milliarden Euro für Eisenbahnerpensionen und Pflegegeld.

Streitpunkt Pensionen

Letzteres ist seit jeher Anlass zum Streit, weil Pensionskosten außer der ÖBB keinem Unternehmen in Österreich zugeschlagen werden. Aus Sicht des Finanzministers ist die Aufstellung logisch, ihn interessiert der Cashfluss zur ÖBB – der allerdings nicht ansatzweise deckungsgleich ist mit den Zuwendungen, die die Bahn insgesamt bekommt. Die Verkehrsbestellungen der Länder bei ÖBB und Postbus beispielsweise fehlen in der Aufstellung der Bahn ebenso wie die aus dem Familienlastenausgleichsfonds gezahlten Schüler- und Lehrlingsfreifahrten, für die die ÖBB pro Jahr gut 400 Millionen Euro vereinnahmt.

Klar ist: Die Transparenz in diesem Bereich ist nicht überschäumend. Im neuen Finanzausgleich kommt sie wieder nicht. Denn das Verkehrsministerium hat verhindert, wozu sogar die Bundesländer bereit gewesen wären. (ung, 25.1.2017)