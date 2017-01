"Prey": Übernatürlicher Alien-Shooter erscheint im Mai

Erscheinungstermin bekanntgegeben und neuer Gameplay-Trailer veröffentlicht

Der Science-Fiction-Shooter "Prey" erscheint am 5. Mai für Windows-PC, PS4 und Xbox One. Das gab Herausgeber Bethesda Softwaorks in einer Aussendung bekannt und veröffentlichte als Vorgeschmack auf den Überlebenskampf in einer von Aliens überrannten Raumstation einen neuen Gameplay-Trailer.

bethesdasoftworksde Trailer zu "Prey"

Die Aliens kommen

Als Protagonist Morgan Yu erwachen Spieler in "Prey" an Bord der Raumstation Talos I, die im Jahr 2032 den Mond umkreist. Dort findet man sich in der Rolle des Hauptprobanden eines Experiments wieder, das die Menschheit für immer verändern soll. Das Problem: etwas ist fürchterlich schiefgegangen.

Die Raumstation wurde von feindseligen Außerirdischen überrannt und Spieler werden zur gejagten Beute. Während man sich den dunklen Geheimnissen der Talos I und denen der eigenen Vergangenheit stellen muss, gilt es zu überleben, indem man Werkzeuge, allerlei Waffen und übernatürliche Fähigkeiten nutzt. Dass die offene Spielweise jener des Steampunk-Epos "Dishonored" und "Dishonored 2" ähnelt, ist kein Zufall. Auch hinter "Prey" steht Entwickler Arkane Studios. (zw, 25.1.2017)