James Blunt gastiert in Wien und Salzburg

Der Brite tritt am 31.10. in der Wiener Stadthalle und am 1.11. in der Salzburgarena auf

Wien/Salzburg – James Blunt (42) macht auf der Tournee zu seinem neuen Album "The Afterlove" auch in Österreich Station. Am 31. Oktober wird der britische Singer-Songwriter in der Wiener Stadthalle, am Folgetag in der Salzburgarena auftreten. Tickets sind bereits erhältlich.

Blunt hat seinen Durchbruch 2005 mit dem Hitsong "You're Beautiful" und dem dazugehörigen Album "Back To Bedlam" gefeiert und seitdem weltweit mehr als 20 Millionen Alben und 12,8 Millionen Singles verkauft. Vor einigen Wochen kündigte er sein fünftes Studioalbum mit folgendem Tweet an: "Wenn ihr dachtet, 2016 sei schlecht gewesen: 2017 bringe ich ein neues Album heraus." (APA, 25.1.2017)