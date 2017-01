"Pokemon Duel": Taktikspiel für Android und iOS erschienen

Wann das Spiel für österreichische Gamer verfügbar sein wird, ist noch nicht klar

Auf den Erfolg von "Pokémon Go" folgt bereits das nächste Monstersammelspiel für Smartphones: Das Taktikspiel "Pokémon Duel" ist als Free2Play-Anwendung für Android und iOS erschienen.

pokemon Nach "Pokémon Go" kommt "Pokémon Duel"

Virtuelle vs. echte Gegner

In "Pokémon Duel" platziert der Spieler seine Pokémon auf einem virtuellen Spielbrett, während die Figuren in das Gebiet des Gegners eindringen müssen. Dabei kommt es zu Begegnungen zwischen unterschiedlichen Pokémon, die verschiedene Fähigkeiten besitzen. Wegen einer bestimmten Anzahl an Zügen müssen die Figuren beim Zweikampf strategisch eingesetzt werden, um ihrem Ziel näherzukommen, heißt es in der Beschreibung des Spiels.

Der Spieler kann in "Pokémon Duel" gegen KIs oder echte Gamer zocken. Dabei gibt es auch die Möglichkeit, in die Bestenlisten zu kommen, sowie bei gewonnenen Duellen Figuren und Gegenstände zu erhalten. (rhe, 25.1.2017)