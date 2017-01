David Guetta, bitt' für uns: Der Clubbing-Kanal Brandnite

Vor dem DJ-Pult tanzen junge, weitgehend nackte Frauen und Männer mit Troddeln auf den Brustwarzen. Sie bekommen Freizeit mit dem DJ und Freigetränke, damit sie animieren

DJ Dings steht in einem Club auf Ibiza hinter drei CD-Abspielgeräten und dreht innig an den Knöpfen des Mischpults. Die Menge tobt. Allerdings tobt sie im Sinne von Amoklauf auf Betablockern. Irgendwo auf der Welt ist es sechs Uhr morgens. Hier aber auf jeden Fall.

DJ Dings dreht auch an den Mischpultknöpfen jener zwei CD-Player hektisch herum, bei denen von Beginn weg die Pausetasten im Halbsekundentakt blinken. Ob die beiden Laufwerke an die Anlage angeschlossen sind, ist im Wesentlichen eine Glaubens- und Drogenfrage. Heiliger David Guetta, bitt für uns!

Wie ein US-Präsident um Ohrfeigen bettelt

CDs werden im Laufe der nächsten halben Stunde jedenfalls keine gewechselt. Wenn ein Ruckel- und Stottereffekt zu hören ist, bedient DJ Dings nach sekundenlanger Reaktionsphase die Ruckeltaste. Dann zeigt er, so wie der US-Präsident um ein Kilo Ohrfeigen bettelt, ins Publikum und trinkt aus einer Bierflasche, die zum Schrecken aller in den Niederlanden abgefüllt wurde. Wahrscheinlich braucht DJ Dings das aber gar nicht. Er ist auch so gut drauf.

Vor dem DJ-Pult tanzen junge, weitgehend nackte Frauen und Männer mit Troddeln auf den Brustwarzen. Sie bekommen Freizeit mit dem DJ und Freigetränke, damit sie animieren. Sie kommen aus Villingen-Schwenningen, Bad Wimsbach-Neidharting oder bei Malmö eine halbe Stunde südlich, dann rechts, bis man am Arsch ist. Sie wollen über die Sommermonate in Spanien fremde Kulturen kennenlernen.

Nun beginnt ein neues Musikstück ohne Tastenbedienung. Der DJ hat währenddessen einen Kumpel umarmt. Auf dem Kabelkanal Brandnite kann man etwas lernen: Der Bass muss ficken, der Subwoofer muss die Katze schlucken. (Christian Schachinger, 26.1.2017)