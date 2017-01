Scheinarbeit: Frankreichs Justiz ermittelt gegen Frau von Fillon

Vorwurf: Konservativer Präsidentschaftskandidat soll Ehefrau angestellt, diese aber nicht gearbeitet haben

Paris – Die Enthüllungen schlagen in Frankreich ein wie eine Bombe – Francois Fillon sieht sich allerdings als Opfer einer "Stinkbombe". Jahrelang hat der Favorit der bevorstehenden Präsidentschaftswahl seine Ehefrau Penelope auf Staatskosten als parlamentarische Mitarbeiterin beschäftigt. Am Nachmittag bestätigte gar die Staatsanwaltschaft, sie habe Ermittlungen gegen Fillons Frau eingeleitet, berichtete die Zeitung Le Parisien.

500.000 Euro soll die diskrete Politikergattin so eingestrichen haben, ohne wirklich zu arbeiten, berichtet die Enthüllungszeitung "Le Canard Enchaine". Illegale Scheinbeschäftigung oder doch alles regelkonform? So oder so: Für den konservativen Kandidaten ist dieses "Penelope-Gate" drei Monate vor der Präsidentschaftswahl eine Katastrophe.

Die Vorwürfe gegen den 62-jährigen Fillon und seine Ehefrau sind am Mittwoch das beherrschende Thema im politischen Frankreich und in den sozialen Netzwerken. Und der politische Gegner lässt sich die Gelegenheit nicht entgehen, den selbst erklärten Saubermann Fillon in die Mangel zu nehmen.

Kritik von allen Seiten

"Er muss sich erklären", fordert der sozialistische Präsidentschaftsanwärter Manuel Valls. "Man kann sich nicht als Kandidat der Ehrlichkeit und Transparenz darstellen und dann nicht in der Lage sein zu antworten."

Entsprechend gereizt reagiert der Mann, der der rechtsextremen Front-National-Chefin Marine Le Pen den Weg in den Elysee-Palast versperren soll. "Ich sehe, dass die Zeit der Stinkbomben gekommen ist", sagt Fillon – dass also die Schlammschlacht im Wahlkampf losgeht. Den Journalisten von "Le Canard Enchaine" wirft Fillon gar "Frauenfeindlichkeit" vor: "Nur weil sie meine Ehefrau ist, soll sie nicht arbeiten dürfen?"

Dabei geht die offensive Verteidigungsstrategie des früheren Abgeordneten und Premierministers an den Vorwürfen vorbei. "Le Canard Enchaine" wirft Madame Fillon nicht vor, gearbeitet zu haben – sondern nicht gearbeitet und trotzdem Geld aus der Parlamentskasse bekommen zu haben. Demnach wurde sie ab Ende der 90er-Jahre zunächst von ihrem Ehemann und dann von dessen Nachfolger in der Nationalversammlung als Mitarbeiterin bezahlt und erhielt bis zu 7.900 Euro monatlich.

Keine Erinnerung an Arbeit

Nun dürfen französische Parlamentarier Ehepartner oder andere Verwandte als Assistenten beschäftigen und aus einer Mitarbeiterpauschale bezahlen. Diese fragwürdige Praxis ist in Frankreich weit verbreitet. Doch die Familienmitglieder müssen für das Geld auch wirklich arbeiten.

Bei Penelope Fillon soll das nicht der Fall gewesen sein, schreibt "Le Canard Enchaine": "In den Gängen des Palais Bourbon (der Nationalversammlung) wie auch im Wahlkreis ihres Mannes ist niemand jemals einer parlamentarischen Assistentin namens Penelope Fillon begegnet", so das gefürchtete Blatt, das mit seinen Enthüllungen schon so manchen Politiker zu Fall gebracht hat.

Das Fillon-Lager weist diese Darstellung zurück. Die Politikergattin habe durchaus als Assistentin gearbeitet: "Im Schatten, denn es ist nicht ihre Art, nach vorne zu drängeln." Auch Parteifreunde beteuern, Frau Fillon immer wieder in der Nationalversammlung gesehen zu haben.

Der Front National reibt sich die Hände

Allerdings ist die seit 1980 mit dem Katholiken Fillon verheiratete gebürtige Waliserin lange Zeit nicht gerade durch politische oder berufliche Aktivitäten aufgefallen. Die Öffentlichkeit sah sie eher in der klassisch-konservativen Rolle der Hausfrau und Mutter, die die fünf gemeinsamen Kinder großzog.

Als ihr Mann 2007 Premierminister wurde, sagte sie selbst, sie fühle sich auf dem Landsitz der Familie mehr zu Hause als auf dem Pariser Parkett. "Ich bin nur eine Bäuerin." Und als sie im vergangenen Herbst begann, ihren Mann im Vorwahlkampf offen zu unterstützen, sagte sie: "Bisher hatte ich mich nie in das politische Leben meines Mannes eingebracht."

Die Konservativen dürften jetzt alles tun, um Beweise für eine parlamentarische Tätigkeit von Penelope Fillon aufzutreiben. Doch der Imageschaden für den Präsidentschaftskandidaten ist jetzt schon gewaltig. Beim Front National, der gerne die Günstlingswirtschaft bei den etablierten Parteien anprangert, dürfte sich so mancher die Hände reiben. (APA, 25.1.2017)