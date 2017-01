TV- und Radiotipps für Donnerstag, 26. Jänner

ORF überträgt Angelobung, Ingrid Thurnhers erste Runde der ChefredakteurInnen, Talk im Hangar 7 über Freud und Leid des Fleischkonsums, Stöckl, Ringlstetter, Inas Nacht

9.05 LIVE

Angelobung Bundespräsident Alexander Van der Bellen Birgit Fenderl spricht zum Auftakt mit ORF-Innenpolitikchef Hans Bürger und präsentiert ein TV-Porträt. Um zehn Uhr beginnt der Festakt in der Hofburg, Fritz Jungmayr kommentiert die Liveübertragung. Bis 11.05, ORF 2

20.15 DISKUSSION

Runde der ChefredakteurInnen Ingrid Thurnher stellt sich als neue Chefredakteurin von ORF 3 vor. Ihre und Peter Pelinkas Frage an die Gäste: "Neuer Präsident, neue Parteipläne, neue Landeshauptleute – Was kommt 2017 auf uns zu?" Darüber diskutieren Martina Salomon (Kurier), Esther Mitterstieler (News), Rainer Nowak (Die Presse), Christian Nusser (Heute) und Gerold Riedmann (Vorarlberger Nachrichten). Bis 21.20, ORF 2

20.15 DOKUMENTATION

Wunderwerk Mensch Über die vielen verschiedenen Funktionen, Gelenke, Muskeln und Sinne im menschlichen Körper, die ins Spiel kommen, damit die Bewegung wie geschmiert läuft. Bis 22.00, 3sat

20.15 GESPRÄCH

Alpha Forum: Manfred Nowak Moderatorin Ursula Heller befragt den Menschenrechtsexperten. Bis 21.00, ARD alpha

21.05 REPORTAGE

Am Schauplatz Gericht: Gefängnis oder Freispruch Alltagsgeschichten von Strafverteidigern stehen im Mittelpunkt der Sendung. Gudrun Kampelmüller hat einige von ihnen begleitet, die wichtige Verfahren in Österreich führten. Bis 22.00, ORF 2

21.55 SERIE

Kottan ermittelt: Nachttankstelle (Ö 1979, Peter Patzak) Kottan (Franz Buchrieser) sucht die Mörder des Sohnes der Tankstellenpächterin. Bis 23.25, ORF 1

22.10 MAGAZIN

Inside Brüssel Peter Fritz lädt die EU-Abgeordneten Barbara Kappel (FPÖ) und Markus Ferber (CSU) sowie Ruth Berschens (Handelsblatt) und Janis Emmanouilidis (European Policy Centre) zum Fachgespräch: 1) Trump gegen alle? 2) Trumpismus in Europa. 3) Maut-Rebellion gegen Deutschland. Bis 23.00, ORF 2

22.15 TALK

Talk im Hangar-7: Schnitzel, Steak und Wurst: Wie viel Fleisch ist gesund? Gäste bei Michael Fleischhacker: Andrä Rupprechter (Landwirtschaftsminister, ÖVP), Konstantin Filippou (Koch des Jahres 2016) und Florian Asche (Jäger und Autor des Buches Tiere essen dürfen). Bis 23.25, Servus TV

22.20 ZWEIERPACK

Gambit – Der Masterplan (USA 2012, Michael Hoffman) Colin Firth hat als englischer Kunstkurator viel damit zu tun, seinem Chef Alan Rickman alles recht zu machen. Dieser ist extrem pingelig und unsympathisch. Was soll's, denkt sich Firth und will sich mit Cameron Diaz, Tom Courtenay und einem gefälschten Monet-Gemälde rächen. Firth: 1a, Diaz: aufgekratzt, Geschichte: okay. Bis 0.20, Vox

@hollywood

22.30 MAGAZIN

Eco Themen: 1) Minister sucht Milliarde: Gegenfinanzierung der Steuerreform in Gefahr. 2) Jobs mit Zukunft: was auf jeden Fall gefragt ist. 3) Teure Diäten: Schlank wird meist nur die Geldbörse. Bis 23.05, ORF 2

22.30 TALK

Ringlstetter Moderator Christoph Süß und Musiker Christoph Weiherer werfen dem Kabarettisten Hannes Ringlstetter Bälle zu, der Gastgeber verwertet sie sicher. Produziert vom Willkommen Österreich-Team Superfilm. Unverkennbar. Bis 23.15, BR

23.05 GESPRÄCH

Stöckl Gäste: Baumeister Richard Lugner, Schafhirte Norbert Brandtner, Skifahrerin Eva-Maria Brem und Moderator Peter Rapp. Bis 0.05, ORF 2

23.30 TALK

Inas Nacht Ina Müller zieht Bilanz, wie immer auf die direkte Art. Gäste: Michael "Bully" Herbig, Schauspieler Max Giermann, Musikerin Christiane Rösinger. Bis 0.30, ARD