Japan hat wieder einen Sumo-Großmeister

Der 30-jährige Kisenosato wurde drei Tage nach seinem überwältigenden Turniersieg zum Yokozuna befördert

Tokio – Zum ersten mal seit 2003 hat Japan wieder einen Großmeister im Nationalsport Sumo. Der 30-jährige Kisenosato gewann am Sonntag in Tokio das erste der sechs wichtigsten Turniere des Jahres und wurde am Mittwoch in den Rang eines Yokozuna befördert – als 72. Sumo seit dem 17. Jahrhundert.

Der japanische Traditionssport hat seit Jahren Nachwuchsprobleme. Zuletzt dominierten Ringer aus der Mongolei, Hawaii oder Pazifik-Inselstaaten die etwa 40 sogenannten Sumo-Ställe, in denen die schwergewichtigen Ringer trainieren. Aktuell gibt es somit vier Yokozuna, drei davon stammen aus der Mongolei.

Kisenosato, der in Wirklichkeit Yutaka Hagiwara heißt, wiegt knapp 180 Kilogramm und hielt seit 2012 den zweithöchsten Rang eines Ozeki.