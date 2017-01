Britische Regierung legt am Donnerstag Brexit-Gesetzesentwurf vor

Regierung muss Parlamentszustimmung einholen

London – Die britische Regierung wird dem Parlament am Donnerstag ihren Gesetzesentwurf für den Austritt aus der Europäischen Union (EU) vorlegen. Das gab die Sprecherin von Premierministerin Theresa May am Mittwoch bekannt. Das Oberste Gericht Großbritanniens hatte am Dienstag entscheiden, dass der formelle Antrag zum Brexit vom Parlament gebilligt werden muss.

Die oppositionelle Labour-Partei hat bereits angekündigt, sie werde sich nicht gegen den im Referendum zum Ausdruck gekommenen Volkswillen stellen. Eine knappe Mehrheit der Briten hatte im Juni vergangenen Jahres für den EU-Austritt gestimmt. (Reuters, 25.1.2017)