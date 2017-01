Michel Friedmann verlängert bei N24 bis 2019

"Studio Friedmann" und "Friedmann schaut hin"

Berlin – Michel Friedman wird in "Studio Friedman" auch in den kommenden drei Jahren für N24 talken und in der Reportage-Reihe "Friedman schaut hin" außergewöhnliche Einblicke geben. Der Berliner Informationssender verlängerte den Vertrag mit Michel Friedman vorzeitig um weitere zwei Jahre bis Ende 2019.

Friedmann talkt seit Oktober 2004 bei N24. Seine reichweitenstärkste Sendung 2016 widmete sich mit Astrid Freudenstein (CSU) und Manuel Sarrazin (Bündnis 90/Die Grünen) der Frage "Wird Merkels Flüchtlingspolitik zur Zerreißprobe?" (red, 25.1.2017)