"Die Komödie der Irrungen": Faule Früchte vom Posaunenbaum

Burgtheater: Herbert Fritschs Anschlag auf Shakespeares "Komödie der Irrungen"

Ephesus heißt der Schauplatz von Shakespeares früher "Komödie der Irrungen". Die Bewohner dieser ulkigen Stadt naschen nicht etwa Früchte von Baume der Erkenntnis. Im Wiener Burgtheater steht vor kahlem, blauem Horizont ein Posaunenbäumchen. Für diesen Scherz mit Bezug auf den Garten Eden hat Herbert Fritsch höchstpersönlich gesorgt: der Regisseur als sein eigener Ausstatter.

Die exzentrische Messingpflanze trötet, wie von Zauberhand bewegt fahren die Züge der ansehnlich miteinander verschweißten Instrumente vor und zurück. Auch sonst gilt: Fritsch bahnt in der Burg ein kakophonisches Chaos der Gesten, Stimmen und Figuren an. Dabei funktioniert alles streng nach Plan: Wie die Störche staksen die Herren der Schöpfung durch das irrwitzig sein sollende Verwechslungsspiel. Gliedmaßen werden gegen ihre Besitzer handgemein. Die Stimmen flattern oder schrillen, man (und vor allem: Frau) grimassiert, was die Züge – die der Gesichter – und die Kunst der Schminkmeister hergeben.

Selten so wenig gelacht

Nur leider gilt auch: Selten so wenig gelacht. Das Verwirrspiel um zwei in der zartesten Kindheit auseinandergerissene Zwillingspaare erhält nicht eine Sekunde Zeit, Aroma zu entfalten. Die wie immer hochvirtuosen Fritsch-Schauspieler sind mit so denkwürdigen Aufgaben wie dem Weiterreichen von (natürlich unsichtbaren) Nasenpopeln beschäftigt.

Antipholus (Sebastian Blomberg) und sein Domestik Dromio (Simon Jensen) müssen jeweils mit sich selber um die Wette spielen. Jeder tritt als der andere auf – und weiß doch nichts von der Anwesenheit seines Gegenübers. Beide scheinen einem hämischen Kasperlspiel aus der Feder von H.C. Artmann entstiegen. Und doch: Diese Form der Theaterkunst kostümiert sich nur plebejisch. Sie ist in Wirklichkeit kokett, boutiquenbunt und von sich selbst erstaunlich tief gelangweilt.

Das Burgtheater-Ensemble, voran die Damen Dorothee Hartinger und Stefanie Dvorak, verrenkt und exaltiert sich prächtig. Es herrscht nur betrübliche Windstille im Auge dieses Zyklons. Da können die Posaunen blasen, wie sie möchten. Der Applaus war stark und der schönen Aufstellung der Schauspieler geschuldet. (Ronald Pohl, 25.1.2017)