2. ÖVI Ausbildungskonferenz

Immobilienwirtschaft an österreichischen Hochschulen

Der Österreichische Verband der Immobilienwirtschaft lädt am 15. Februar 2017 zur 2. Ausbildungskonferenz der Immobilienwirtschaft an österreichischen Hochschulen ein.

Standen 2015 bei der der 1. Ausbildungskonferenz die immobilienspezifischen Angebote der Universitäten und Fachhochschulen im Fokus, soll diesmal das Thema Big Data im Dialog zwischen Wissenschaft und Praxis erörtert werden.

Nach einer Keynote von Dr. Thomas Beyerle, dem Head of Research der Immobiliengesellschaft Catella, diskutieren Expertinnen und Experten aus Wirtschaft und Forschung auf dem Podium über den Stand der Digitalisierung in der Immobilienwirtschaft und über die Rolle der Digitalisierung in Ausbildung und Forschung.

Mittwoch, 15. Februar 2017, 16 – 20 Uhr

Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H.

Hintere Zollamtsstraße 1, 1030 Wien

Anmeldung bis spätestens 5. Februar 2017 an info@ovi.at

Das detaillierte Programm finden Sie auf der Homepage des ÖVI