Ermittlungen gegen Roms Bürgermeisterin Raggi

Wegen Amtsmissbrauchs – Grillos Fünf-Sterne-Bewegung in Verlegenheit

Rom – Roms Bürgermeisterin Virginia Raggi bekommt Schwierigkeiten mit der Justiz. Die römischen Staatsanwälte haben eine Untersuchung gegen die Stadtchefin der antieuropäischen Protestpartei Fünf Sterne wegen Amtsmissbrauchs eingeleitet.

Raggi hatte in den vergangenen Monaten Renato Marra, Bruder ihres wegen Korruption im Dezember verhafteten Personalchefs Raffaele Marra, zum Verantwortlichen für den Tourismussektor des römischen Stadtrates ernannt. Die Ernennung war später von Raggi widerrufen worden, weil die Brüder Marra durchaus umstritten sind. Die Beziehung zwischen Raggi und dem einflussreichen Raffaele Marra, der im Dezember wegen Korruption bei einer Immobilientransaktion im Jahr 2013 festgenommen worden war, hatte der Bürgermeisterin viel Kritik in den Reihen ihrer eigenen Partei und seitens der Opposition gekostet.

Raggi kündigte persönlich auf ihrer Facebook-Seite an, dass Ermittlungen gegen sie laufen. Sie soll kommende Woche von den Staatsanwälten befragt werden. Sie habe ihre Partei darüber informiert. "Ich habe volles Vertrauen in die Justizbehörden", versicherte die 38-jährige Rechtsanwältin.

Partei unter Druck

Der Fall versetzt die Partei um den Starkomiker Beppe Grillo in Verlegenheit, die sich Ehrlichkeit und Transparenz in der Politik auf die Fahne geschrieben hat. "Wir sind überzeugt, dass Raggi alles klären wird", sagte der Fünf-Sterne-Sprecher im römischen Gemeinderat Paolo Ferrara. Die Partei verlangt von ihren Mitgliedern, dass sie politische Ämter niederlegen, wenn die Justiz gegen sie ermittelt. Noch unklar ist, ob die im Juni gewählte Raggi sich zurückziehen wird, was die Gemeinde Rom wieder in eine Krise stürzen würde.

Raggi war im Juni mit einer überwältigenden Mehrheit von 70 Prozent gewählt worden. Scheitert sie in Rom, wäre dies eine große Blamage für ihre Fünf-Sterne-Bewegung, die laut Umfragen mit rund 30 Prozent Italiens stärkste Einzelpartei ist und nach den Parlamentswahlen, die spätestens im Frühjahr 2018 stattfinden werden, die italienische Regierung führen könnte. (APA, 25.1.2017)