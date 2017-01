Welche Games spielen Sie derzeit?

In welchen Spielwelten bewegen Sie sich momentan und warum? Posten Sie Ihre Spielempfehlungen ins Forum

Das Jahr ist noch jung, und doch gibt es schon einige Spiele, die es wert sind, gespielt zu werden. Da wären zum Beispiel der Gruselklassiker "Resident Evil 7" und der Indie-Hit "Astroneers", der laut STANDARD-Autor Rainer Sigl das ist, "was 'No Man's Sky' hätte sein sollen". Rollenspielfans, die "Torment: Tides of Numenera" sehnsüchtig erwarten, freuen sich sicher auch schon darauf, spielerisch die Frage zu erörtern, was ein einzelnes Leben ausmacht.

Die Anreize, ein Spiel zu spielen, sind selbstverständlich vielfältig und unterscheiden sich bei vielen Gamern auch deutlich. Eine gute Story, die Charakterentwicklung, vielleicht auch die Grafik oder ein einfacher Zugang zum Spiel sind allesamt Gründe, ein Spiel zu empfehlen.

Was wird gespielt?

Verraten Sie uns, welche Games Sie derzeit auf Konsole oder Computer spielen! Damit es nicht beim bloßen Namedropping bleibt, erwähnen Sie doch auch noch, warum Sie das Spiel in den Bann zieht. Wieso ist gerade dieses Blockbuster-Spiel oder jenes Indie-Game Ihr Favorit? Helfen Sie mit, das Forum zu einer Sammlung von Spielempfehlungen zu machen. (mahr, 26.1.2017)