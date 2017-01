Akademikerball: Polizei will Demos im Netz zeigen

Wiener Polizeipräsident: Videos sollen so objektiv wie möglich sein

Wien – Die Wiener Polizei geht im Rahmen des Akademikerballs, der am 3. Februar in der Hofburg über die Bühne gehen wird, neue Wege. Der neu gegründete Channel "Polizei TV" soll am Tag nach der FPÖ-Veranstaltung auf Youtube Videos von den Gegenkundgebungen zeigen, kündigte der Wiener Polizeipräsident Gerhard Pürstl am Mittwoch an. Damit setzt die Polizei ihre Initiative mit neuen Medien fort, auf Facebook und Twitter ist sie bereits seit zwei Jahren vertreten. Pürstl versicherte, dass die Videos so objektiv wie möglich werden sollen.

Bisher wurden vier Gegendemonstrationen angemeldet, derzeit gebe es keine Aufrufe zu Gewalt, betonte Pürstl. Die Polizei wird mit rund 2.700 Beamten im Einsatz sein. 700 davon sollen das umfangreiche Platzverbot vor der Hofburg überwachen, ebenso viele sollen den sogenannten Raumschutz in der Innenstadt und in angrenzenden Bezirken übernehmen. Für die Begleitung der Kundgebungen sind 500 Beamte vorgesehen. (simo, 25.1.2017)