Deutschland: Razzien gegen mutmaßliche Rechtsextreme

Verdacht von Planungen für Angriffe auf Polizisten, Asylbewerber oder Juden

Berlin/Karlsruhe – Mit Razzien in sechs deutschen Bundesländern ist die deutsche Bundesanwaltschaft gegen mutmaßliche Rechtsextremisten vorgegangen. Sechs der von den Durchsuchungen betroffenen Beschuldigten werden verdächtigt, sich zu einer terroristischen Vereinigung zusammengeschlossen zu haben, wie die Behörde am Mittwoch in Karlsruhe mitteilte.

Sie sollen demnach Planungen begonnen haben mit dem Ziel, bewaffnete Angriffe auf Polizisten, Asylbewerber und Juden zu begehen; Erkenntnisse zu konkreten Anschlagsplänen lägen nicht vor.

Deutschlands Justizminister Heiko Maas sprach von einem wichtigen Zeichen gegen die rechtsextremistische Szene in Deutschland. "Die Durchsuchungen zeigen: Unsere Ermittlungsbehörden sind wachsam und gehen sehr konsequent gegen Extremismus vor", erklärte Maas in Berlin.

Sieben Beschuldigte

Rund 200 Polizeibeamte durchsuchten laut Bundesanwaltschaft seit Mittwochmorgen zwölf Wohnungen und weitere Räume in Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt. Darunter sind demnach die Wohnungen von insgesamt sieben Beschuldigten. Der siebente Beschuldigte, der nicht unter dem Verdacht des Zusammenschlusses zu einer terroristischen Vereinigung steht, soll die Gruppe unterstützt haben.

Die Durchsuchungen dienen den Angaben zufolge dazu, weitere Beweismittel zu erlangen. Mit den Ermittlungen wurde das Landeskriminalamt Baden-Württemberg beauftragt. Weitere Angaben wollte die Bundesanwaltschaft zunächst nicht machen.

Deutschen Medien zufolge handelt es sich bei den Verdächtigen um Anhänger der Reichsbürger-Szene. Die Reichsbürger lehnen die Bundesrepublik Deutschland und ihre Rechtsordnung fundamental ab. Vertreter der Bewegung gehen zum Teil davon aus, dass das Deutsche Reich in alten Grenzen noch immer besteht. (APA, red, 25.1.2017)