Kern und Mitterlehner betonen: Wir wollen weiterarbeiten

Nach Neuwahlgeplänkel signalisieren Kanzler und Vizekanzler Arbeitsbereitschaft. Am Mittwoch wird verhandelt – Opposition kritisiert Regierungsperformance

Wien – Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) geht auf eine Schülerin zu und sagt: "Kann ich mir mal deine Kopfhörer ausleihen?" Sie reicht sie ihm grinsend. Kern verfolgt ein Mathematik-Lehrvideo auf ihrem Tablet und sagt dann: "Jetzt weiß ich, was ich sagen muss, wenn mich jemand nach meinem Zeugnis fragt: Wenn es das früher schon gegeben hätte, würde es nicht so aussehen." Gelächter im Klassenzimmer.

Etwas weniger entspannt ist die Stimmung derzeit zwischen SPÖ und ÖVP. Kern hat der Volkspartei bis Freitag ein Ultimatum gesetzt. Bis dahin müssten "Ergebnisse auf dem Tisch liegen", denn: "sonst braucht es diese Regierung nicht mehr".

Verhandlungen über Regierungsabkommen

Am Mittwochvormittag verhandeln neben Kern und Vizekanzler Reinhold Mitterlehner (ÖVP) Kanzleramtsminister Thomas Drozda (SPÖ), Finanzminister Hans Jörg Schelling (ÖVP), der rote Klubchef Andreas Schieder und Staatssekretär Harald Mahrer (ÖVP) über eine Überarbeitung des Regierungsprogramms. Wie lange die Verhandlungen dauern werden, blieb zunächst offen.

Schieder war auch der einzige, der vorher etwas zu dem Krisengespräch sagen wollte – und zwar, dass das Jahr 2017 zum Arbeiten genutzt werden solle. Es gehe darum, einen konkreten Zeitplan "einzutüten" und nicht nur Lippenbekenntnisse und Überschriften zu produzieren, erklärte Schieder. Angesprochen auf das Ultimatum von Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ), meinte der Klubchef, er sei am Dienstag nicht dabei gewesen, es sei aber richtig, dass in den nächsten Tagen über Details gesprochen werden soll.

Die Regierungskoalition solle sich gemeinsam hinsetzen und Maßnahmen abmachen. "Wenn man will, gelingt das bis Freitag gut", so Schieder. Was passiert, wenn es nicht gelingen sollte, wollte der SPÖ-Politiker nicht kommentieren. "Ich bin kein 'wenn nicht'." Die Frage, ob er an Neuwahlen glaube, beantwortete Schieder so: "Ich glaube, dass der SK Rapid Meister wird." Er hoffe auf Wahlen 2018: "Ich halte gar nix von Neuwahlen."

Vorher noch in die Schule

Vor den Verhandlungen besuchte Kern gemeinsam mit Bildungsministerin Sonja Hammerschmid noch eine Handelsakademie in Wien-Simmering. Das Ziel: Anschauen, wie Digitalisierung in der Schule funktionieren kann.



Am Rande des Besuchs klang Kern schon etwas milder als noch am Dienstag. "Wir haben Projekte ohne Ende, die uns die nächsten 18 Monate auslasten können", sagte er vor Journalisten. Er habe jedenfalls eine "sehr vertrauensvolle Arbeitsbeziehung mit dem Vizekanzler". Der ist allerdings nicht sonderlich begeistert vom Ultimatum des Kanzlers. Im Ö1-"Morgenjournal" sagte Mitterlehner: "Das Richtige ist, dass wir Ergebnisse brauchen. Dass wir uns gegenseitig Ultimaten stellen, halte ich für einigermaßen übertrieben."

Die ÖVP habe eine ganze Reihe von Themen eingebracht, sagte der ÖVP-Chef. Mitterlehner nannte Arbeitszeitflexibilisierung, die Abschaffung der kalten Progression und das neue Integrationsgesetz. In der Frage der Arbeitszeitflexibilisierung könne man etwa sofort – "wohlan, machen wir es" – zu einer Einigung kommen.

Was genau SPÖ und ÖVP bis Freitag beschließen müssen, damit er zufrieden ist, wollte Kanzler Kern am Mittwoch bei seinem Schulbesuch nicht sagen. Sein "Plan A" – ein Programm für die Zukunft Österreichs – liefere jedenfalls sehr viele Anknüpfungspunkte mit der ÖVP. Es gelte jetzt, die "Scheuklappen" abzulegen, und die Dinge umzusetzen.

Kern: "Nicht jede Form des Umgangs akzeptieren"

Kritisch sieht Kern allerdings weiterhin die Aussage von ÖVP-Familienministerin Sophie Karmasin, wonach Kern mit seinem "Plan A" die "Inszenierung vor die Arbeit" stelle und eine vorgezogene Neuwahl "in der Luft liegt". "Wir haben mit dem 'Plan A' politische Fragen diskutiert, es entzieht sich mir völlig, was daran nicht passen sollte." Er sei jedenfalls auch nach acht Monaten in der Politik nicht bereit, "jede Form des Umgangs zu akzeptieren".

In seinem "Plan A" schlägt Kern unter anderem vor, dass jedes Kind nach der Volksschule ein kostenloses Tablet bekommt, ab der neunten Schulstufe soll ein Laptop dazukommen.

Mathematik per Videotutorial

Im Mathematikunterricht der zweiten Klasse der Handelsakademie in der Geringergasse in Simmering verwenden bereits jetzt alle Schüler ein Tablet. Lehrerin Stefanie Schallert arbeitet mit einem Programm, mit dem sie Videos erstellen kann. Die Schüler sehen, wie Formeln geschrieben werden, und hören Schallert, die dazu erklärt. Anschließend beantworten sie Quizfragen, die ebenfalls von der Mathematiklehrerin erstellt wurden.

"Die Schüler können pausieren oder einzelne Sequenzen wiederholen, so kann jeder im eigenen Tempo lernen", erklärt die Lehrerin. "Es ist auch super für Schularbeiten, weil man sich alles noch einmal anschauen kann", sagt eine Schülerin. Kern sieht noch einen anderen Vorteil: "Die Schüler können nicht tratschen, wenn sie Kopfhörer aufhaben."

FPÖ fordert Neuwahlen

Die Opposition sieht sich das Spektakel derweil erste Reihe fußfrei an und zieht ihre Schlüsse daraus. FPÖ-Parteichef Heinz-Christian Strache fordert wegen des jüngsten Regierungskrachs rasche Neuwahlen. "Rot und Schwarz belauern sich nur mehr gegenseitig und richten sich über die Medien grobe Unfreundlichkeiten aus", so Strache am Mittwoch in einer Aussendung. Dabei bleibe die Arbeit für Österreich und seine Menschen auf der Strecke.

"Diese Regierung ist nur mit sich selbst beschäftigt und vernachlässigt darüber unser Land. Von einem wie auch immer gearteten Neustart kann nicht einmal ansatzweise die Rede sein", meinte der FPÖ-Chef. Die Koalition sei "nach zehn Jahren gemeinsamen unverantwortlichen Handelns am Ende angelangt, der einzige echte Neustart wären Neuwahlen", erklärte Strache.

Grüne sehen "Arbeitsverweigerung"

Die Grünen werfen SPÖ und ÖVP nach den aktuellen Verwerfungen in der Regierung Arbeitsverweigerung vor. "Bei mir löst das hohe Irritation und Kritik aus", sagte Grünen-Chefin Eva Glawischnig am Mittwoch zur APA. "Das ist alles nur mehr Inszenierung und Außenarbeit, aber keine Sacharbeit. Das ist auch mein Vorwurf an Christian Kern", meinte Glawischnig in Richtung des Bundeskanzlers und SPÖ-Chefs. Seit der Bundespräsidentenwahl am 4. Dezember hätte für die Regierung "die Chance bestanden, ernsthaft in einen Arbeitsmodus zu kommen", erklärte die Grüne Bundessprecherin. "Das hat man nicht geschafft." Im Gegenteil. Von neuer Kultur oder neuem Stil sei "bisher nichts spürbar". Das gelte auch für die Arbeit im Parlament und die Zusammenarbeit mit der Opposition. "Das Parlament ist de facto lahmgelegt", sagte Glawischnig, und für die Plenarsitzungen in der kommenden Woche gebe es so gut wie keine Themen.

(Lisa Kogelnik, 25.1.2017)