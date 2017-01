Tödlicher Lkw-Unfall auf Südtiroler Brennerautobahn

Lastwagenfahrer starb noch an Unfallstelle

Bozen – Ein Lkw-Lenker ist bei einem Auffahrunfall am Mittwoch auf der Brennerautobahn (A22) in Südtirol gestorben. Ein Sattelschlepper war kurz nach der Autobahneinfahrt Bozen Süd auf einen weiteren aufgefahren, berichtete die Berufsfeuerwehr Bozen. Einer der Lenker wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste mit hydraulischen Rettungsgeräten befreit werden. Er starb noch an der Unfallstelle.

Der Unfall hatte sich kurz vor 7.00 Uhr auf der Nordspur der Brennerautobahn ereignet. Die Autobahn musste zunächst komplett gesperrt und konnte nach rund einer Stunde wieder einspurig freigegeben werden. Die Aufräumarbeiten der Einsatzkräfte dauerten bis 8.30 Uhr an. Im Einsatz standen neben der Berufsfeuerwehr Bozen das Rote Kreuz mit einem Notarzt, die Autobahnpolizei und die Autobahnmeisterei. (APA, 25.1.2017)