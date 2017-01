Elfenbeinküste schon in der Vorrunde out

Der Titelverteidiger muss sich Marokko mit 0:1 geschlagen geben und muss sieglos die Segel streichen

Oyem – Titelverteidiger Elfenbeinküste ist beim Afrika Cup sensationell schon in der Vorrunde gescheitert. Die Ivorer verloren am Dienstag im gabunischen Oyem in Gruppe C gegen Marokko mit 0:1 (0:0) und blieben damit ohne Sieg im Turnier. Neben den Marokkanern erreichte auch die Demokratische Republik Kongo mit einem 3:1 (1:0)-Sieg über Togo das Viertelfinale.

Das Goldtor für Marokko gelang Rachid Alioui (64.). Zudem traf Faycal Fajr für die Nordafrikaner in der ersten Halbzeit die Latte. Die Tore für Kongo schossen Junior Kabananga (29.), Firmin Ndombe Mubele (54.) und Paul-Jose Mpoku (80.), Kodjo Fo-Doh Laba (69.) erzielte nur den zwischenzeitlichen Anschluss.

Die ersten Viertelfinalspiele bestreiten am Samstag Burkina Faso und Tunesien sowie Senegal und Kamerun. (APA, 24.1.2017)