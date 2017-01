Österreich "zu wenig sensibel" für Korruption

Korruption beginnt nicht erst dort, wo es strafrechtlich brenzlig wird. Österreich wird als korrupter wahrgenommen als im Vorjahr

Wien – Ob es ein Arzt ist, der sich von der Pharmafirma bezahlen lässt, oder ein Bürgermeister, der nicht verraten will, wofür er Steuergelder verwendet – die Österreicher seien "zu wenig sensibilisiert" für Korruption und Mauschelei, kritisiert Eva Geiblinger, Vorstandsvorsitzende des österreichischen Kapitels von Transparency International (TI).

Von Hongkong überholt

Jedes Jahr ermittelt die weltweite Anti-Korruptions-Plattform, welche Staaten als korrupt oder weniger korrupt wahrgenommen werden. Österreich hatte sich in den vergangenen Jahren verbessert, ist im Vorjahr aber um einen Rang abgerutscht und liegt jetzt auf Platz 17 hinter Hongkong.

Zwar sagt ein Wahrnehmungsindex nicht unbedingt etwas darüber aus, wie korruptionsanfällig ein System tatsächlich ist. Allerdings ist es eben diese gefühlte Wahrheit, die potenzielle Investoren davon abhalten könnte, sich hier anzusiedeln – der Wahrnehmungsindex ist für den Wirtschaftsstandort also durchaus wichtig.

Der frühere Rechnungshof-Chef und heutige TI-Ehrenpräsident Franz Fiedler ist wenig optimistisch, dass sich Österreichs Position im Ranking bis zum nächsten Jahr verbessert. Er nennt etwa die Berichte über die umstrittene Privatstiftung des niederösterreichischen Landeshauptmanns Erwin Pröll als Beispiel: Dass niemand genau wisse, wofür die Stiftung mit Steuergeld gefördert wird und wofür das Stiftungsvermögen verwendet wurde, sei bezeichnend. Auch der nahtlose Wechsel der Wiener Stadträtin Sonja Wehsely zum Stadt Wien-Auftragnehmer Siemens erntet Kritik. In beiden Fällen möge rechtlich alles einwandfrei gelaufen sein, so Fiedler. Es sei aber "ein falscher Schluss, dass Korruption erst beginnt, wo ein Vedacht auf strafbares Handeln besteht", so Fiedler. Nicht nur bei Prölls Stiftung, sondern generell bei der Verwendung von Steuermitteln sei Transparenz "dringend geboten".

Im aktuellen Österreich-Bericht sieht TI die Politik in mehreren Bereichen gefordert: