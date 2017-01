Trump verspricht Auto-Bossen Verringerung der Umweltregulierungen

Inhalte des Gesprächs wurden zunächst nicht bekannt

Washington – US-Präsident Donald Trump hat bei einem Treffen mit Top-Managern der Autoindustrie angekündigt, Umweltregulierungen zu verringern. Diese seien "außer Kontrolle geraten", sagte er am Dienstag im Weißen Haus. Ins Detail ging Trump nicht. Er sagte auch nicht, um welchen Bereich es genau oder ob es um Gesetze oder Bürokratie gehen wird.

Dies solle nun ausgearbeitet werden. Man wolle Regulierungen – aber die richtigen. Trump traf mit den Chefs von Ford, General Motors und Chrysler zusammen, den sogenannten Großen Drei der US-Automobilindustrie. Inhalte des Gesprächs wurden zunächst nicht bekannt.

Pipeline-Projekt

Nach Medienberichten will Trump auch zwei hochumstrittene Pipeline-Projekte wiederbeleben. Trump wolle noch am Dienstag zwei Dekrete unterzeichnen, mit denen sowohl die Keystone-XL- als auch die Dakota-Access-Pipeline neu genehmigt würden, berichteten am Dienstag mehrere US-Medien. Beide Projekte waren unter dem früheren Präsidenten Barack Obama gestoppt worden.

Für heftige Auseinandersetzungen hatte in den vergangenen Monaten besonders die Dakota-Access-Ölpipeline gesorgt. Nach erbitterten Protesten von Ureinwohnern und Umweltschützern verhängte das Ingenieurskorps der US-Armee Anfang Dezember einen vorläufigen Baustopp und ordnete die Prüfung von Alternativen zum bisherigen Leitungsverlauf an.

Sioux-Indianer hatten monatelang mit Unterstützung anderer Stämme und von Umweltaktivisten gegen die Pipeline demonstriert, die von North Dakota durch mehrere Bundesstaaten bis nach Illinois verlaufen soll. Dabei kam es auch zu Zusammenstößen mit der Polizei. Die Sioux-Indianer wehren sich gegen das Projekt, weil die Öl-Leitung durch heilige Stätten auf dem Land ihrer Vorfahren verlaufen soll. Zudem befürchten die Ureinwohner eine Verseuchung ihres Trinkwassers durch Lecks in der Leitung.

Die Pipeline Keystone XL wiederum soll Öl aus den Teersandvorkommen in der kanadischen Provinz Alberta zu Raffinerien im US-Bundesstaat Texas befördern. Nach mehr als siebenjähriger Prüfung des Projektes entschied Obama aber im November 2015, dass das Vorhaben nicht im nationalen Interesse der USA sei. Er begründete seine Ablehnung vor allem mit Klimaschutz-Bedenken. (APA/Reuters, 24.1.2017)