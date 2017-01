TV- und Radiotipps für Mittwoch, 25. Jänner

Leonardo DiCaprios Kampf gegen den Klimawandel, Im Land der Wombats, Darjeeling Limited, Sarah Jessica Parker in "Divorce" und Henry Miller als Prophet der Lüste

20.15 DOKUMENTATION

Before the Flood – Leonardo DiCaprios Kampf gegen den Klimawandel US-Präsident Donald Trump ist davon nicht gerade überzeugt, was Schauspieler Leonardo DiCaprio dokumentiert: die Folgen des Klimawandels. Bis 21.45, ORF 2

zero media

20.15 MAGAZIN

Terra Mater: Australien. Im Land der Wombats Die Kalksteinklippen der Zwölf Apostel an der Südküste Australiens sind Touristenmagneten, und auf den Wellen des südlichen Ozeans treffen sich Surfer und Brillenpelikane. Weiter landeinwärts herrschen Hitze und Trockenheit, was sogar die widerstandsfähigen Wombats vor Probleme stellt. Bis 21.15, Servus TV

20.15 TEESTUNDE

Darjeeling Limited (USA 2007, Wes Anderson) Bestandteile eines Wes-Anderson-Filmes: Wahnwitz, Absurdität, Versagen – und die Schönheit in alledem. Dieses Mal reisen Adrien Brody, Jason Schwartzman und Owen Wilson per Zug durch Indien. Sehenswert schon allein wegen Wilsons gebrochener Nase. Bis 21.45, Arte

foxkino

21.00 SERIENSTART

Divorce Die neue Serie mit Sarah Jessica Parker spielt weiter, wie Sex and the City enden könnte: im Sumpf des Ehehafens. Die irische Drehbuchautorin Sharon Horgan zertrümmert in zunächst acht Folgen die Idee der Zweierbeziehung fürs Leben – mehr zur Serie finden Sie hier. Bis 21.30, Sky Atlantic

hbo

21.20 GESUNDHEIT

Treffpunkt Medizin: Superkeime im Vormarsch – warum werden Antibiotika wirkungslos? Antibiotika zählen zwar weltweit zu den am häufigsten verschriebenen Medikamenten, aber genau darin liegt die Gefahr: Durch resistente Keime bleiben sie immer häufiger wirkungslos. Bis 22.10, ORF 3

21.45 SCHRIFTSTELLER

Henry Miller – Prophet der Lüste Zu Lebzeiten wurde Henry Miller (1891- 1980), der unangepasste Skandalautor, entweder als Bürgerschreck und Sexist verschrien oder als Sexguru wie ein Heiliger verehrt. Das Porträt von Gero von Boehm zeigt, wer Henry Miller wirklich war. Bis 22.35, Arte

22.30 MAGAZIN

Menschen & Mächte: Warten, warten, warten – Patient Gesundheitswesen Welche Folgen hat die neue Arbeitszeitregelung für Spitalsärzte und Patienten? Der heftige Streit um die Arbeitszeit bildet für Kurt Langbein den Rahmen für eine grundsätzliche Problemanalyse des österreichischen Gesundheitssystems. Bis 23.25, ORF 2

22.45 SAURE MILCH

ZDF Zoom: Der Irrsinn mit der Milch – global, billig, ruinös Milch ist so billig wie nie. Dank moderner Agrartechnik und leistungsstarker Kühe können deutsche Landwirte viel mehr Milch produzieren, als verbraucht wird. Überschüssige Milch wird zu Milchpulver verarbeitet und exportiert. Für Länder wie Kamerun zum Beispiel hat die Milchschwemme aus Europa verheerende Folgen. Eigene Produktion wird so im Keim erstickt. Bis 23.15, ZDF

23.25 REPORTAGE

WELTjournal +: Leben am Limit – Ärzte in Krisengebieten Mark Hopkins hat vier Ärzte bei ihrem Einsatz für die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen begleitet: Eine junge Tropenmedizinerin aus Italien, ein amerikanischer Chirurg, ein Anästhesist und ein Kinderarzt aus Australien leisten im bürgerkriegsgeschüttelten Kongo und in Liberia medizinische Erstversorgung – in Gegenden, in denen seit Jahren kein Arzt mehr war. Bis 23.55, ORF 2