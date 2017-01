Sigmar Gabriel tritt nicht als Kanzlerkandidat der SPD an

Martin Schulz soll Spitzenkandidat und Parteichef werden

Berlin – Sigmar Gabriel tritt nach Informationen des Branchendienstes "Meedia" nicht als SPD-Kanzlerkandidat an. Der Parteivorsitzende habe dem Magazin "Stern" in einem Exklusiv-Interview gesagt, dass er auf die Position des Spitzenkandidaten bei der Bundestagswahl im September verzichte, berichtete das Portal am Dienstagnachmittag. In dem Interview habe er auch seinen Rücktritt angekündigt.

Wegen der Brisanz der Nachricht werde der "stern" schon am Mittwoch und nicht wie üblich am Donnerstag erscheinen. Eine SPD-Sprecherin lehnte eine Stellungnahme zu dem Bericht ab.

Auch "Zeit Online" berichtet , Sigmar Gabriel werde nicht Kanzlerkandidat der SPD, er gebe den Parteivorsitz ab und wolle den ehemaligen Präsidenten des EU-Parlaments, Martin Schulz, zur Kanzlerkandidatur auffordern. Zugleich soll Schulz auch den Vorsitz der SPD übernehmen. Gabriel wolle demnach ins Außenministerium wechseln. Den letzten Ausschlag für diese Entscheidung habe offenbar eine Umfrage unter SPD-Anhängern gegeben, in der eine Mehrheit der Befragten Schulz bessere Chancen bei der Bundestagswahl im September einräumt.

Keine Stellungnahme des SPD-Chefs

"Alle Umfragen haben gezeigt, dass die Menschen keine Große Koalition mehr wollen. Für die stehe ich aber in den Köpfen der Menschen. Daher ist Martin Schulz der geeignete Mann", zitierte der Teilnehmer aus der Gabriel-Ankündigung.



Auch eine Sprecherin des "Stern"-Verlages Gruner&Jahr wollte zu dem "Meedia"-Bericht keine Stellung nehmen.

Deutsche Bundestagswahl am 24. September

Die nächste Bundestagswahl wird am 24. September stattfinden. Bundespräsident Joachim Gauck bestätigte am Dienstag diesen Termin und entsprach damit einer Empfehlung der Bundesregierung.

Das nationale Parlament wird in Deutschland alle vier Jahre gewählt. Nach seiner Konstituierung wählt es den Regierungschef. Bundeskanzlerin Angela Merkel tritt erneut für die Christdemokraten als Spitzenkandidatin an. Die Sozialdemokraten werden in Kürze über deren Herausforderer entscheiden.

Auch in anderen Länder Europas stehen dieses Jahr wichtige Wahlen an. In Frankreich wird Ende April ein neuer Staatspräsident gewählt, mit einer möglichen Stichwahl Anfang Mai. In den Niederlanden finden am 15. März Parlamentswahlen statt. Womöglich gibt es auch in Italien 2017 Neuwahlen. (APA/Reuters, 24.1.2017)