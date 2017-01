Zumtobel-Tochter Tridonic eröffnet Niederlassung in New York State

Will am rasch wachsenden Markt für smarte Lichtnetzwerke und IoT-basierte Anwendungen mitmischen

Die Zumtobel-Tochter Tridonic hat eine neue Niederlassung in Highland im US-Staat New York gegründet. Der auf Hard- und Software für Beleuchtungssysteme spezialisierte Hersteller will damit an dem wachsenden Markt für smarte Lichtnetzwerke und Internet of Things (IoT) gesteuerte Anwendungen teilhaben, teilte das Vorarlberger Unternehmen am Dienstag mit.

Lösungen zur Gebäudesteuerung

In den USA wird Tridonic speziell für den nordamerikanischen Markt entwickelte Produkte anbieten, darunter etwa Solid State Lighting (SSL)-Module, LED-Driver oder Lichtsteuerungen. Diese Lösungen kommen etwa in intelligenten Gebäuden, zum Beispiel beim Gebäudemanagement oder der Innennavigation, zur Anwendung. Zudem will das zur Zumtobel-Gruppe gehörende Unternehmen seine neue digitale Technologie für vernetztes Licht in den USA einführen. Für die Kundenbetreuung hat Tridonic USA ein neues Direktvertriebsteam aufgestellt. (APA, 24.1.2017)