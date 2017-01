Hype in der Nische: Kassettenverkäufe in USA wachsen um drei Viertel

Absatz von Audio-Tapes auf niedrigem Niveau sprunghaft gestiegen

Berlin – Der Absatz von Audio-Kassetten ist im vergangenen Jahr in den USA sprunghaft angestiegen, wenn auch auf niedrigem Niveau. Die Verkaufszahlen kletterten um 74 Prozent von 74.000 auf 129.000 Stück, wie Billboard am Dienstag unter Berufung auf Nielsen Music berichtete. Vom Gesamtmarkt macht die Kassette aber auch weiterhin nur einen Bruchteil aus.

Insgesamt gingen die Albumzahlen – sowohl bei physischen Formaten wie CD, als auch digital über Streaming und Downloads – um 16,7 Prozent auf 200,8 Millionen zurück. Der Vinyl-Boom hielt dabei an: So stieg die Zahl der verkauften Platten um 10 Prozent auf 13,1 Millionen.

Tag der Kassette

Laut Billboard waren neuere Alben wie "Purpose" von Justin Bieber oder "Beauty Behind the Madness" von The Weeknd aber auch Klassiker wie "Purple Rain" von Prince als Tape erschienen. Zum Kassetten-Hype beigetragen habe auch der "Kassetten Store Day", der als Pendant zum "Record Store Day" mit Spezialaktionen in vielen Läden am 8. Oktober 2016 gefeiert wurde.

Außerdem nahm die US-Kette "Urban Outfitters" Kassetten in ihr Angebot auf. Allein in solchen Geschäften, die nicht traditionelle Musikläden sind, wurde demnach 21 Prozent aller verkauften Tapes abgesetzt. Der Großteil wurde mit 43 Prozent im Internet etwa über Direktverkäufe vertrieben. (APA, 24.1.2017)