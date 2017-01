Fachkräftemangel laut IT-Branche durch Studienbeschränkung verschärft

Branchenvertreter in Richtung "digital roadmap": "Nur präsentieren ist zu wenig" – 50 Prozent der Informatik-Studenten brechen in den ersten beiden Semester ihr Studium ab

Wien – Die IT-Branche kritisiert die im Sommer 2016 eingeführte Einschränkung der Studienplätze an der Uni Wien und der TU Wien. Sie habe den Fachkräftemangel noch verschärft, aktuell seien rund 5.000 IT-Stellen unbesetzt. Werde diese Einschränkung nicht abgeschafft, laufe die vergangene Woche vorgestellte "digital roadmap" der Bundesregierung teilweise ins Leere.

"Nur präsentieren ist zu wenig", so Alfred Harl, Obmann des Fachverbandes für Unternehmensberatung, Buchhaltung und Informationstechnologie (UBIT). Und er ergänzt: "Die Tatsache, dass sich IT-Berufe wie der Programmierer auf der Liste der Mangelberufe wiederfinden und gleichzeitig Studienplätze reduziert werden, sollte alle Alarmglocken schrillen lassen." Außerdem müsse dringend die Zahl der Studienabbrecher reduziert werden. Derzeit würde rund jeder Zweite nach den beiden ersten Semestern das Informatikstudium abbrechen.

Geht es nach der Studienvertreterin Sabrina Burtscher (Fachschaft) dann sind die ersten zwei Semester primär dazu da, die Studenten auszusieben. Außerdem seien diese Semester bei den Vortragenden extrem unbeliebt. "Die werden hin- und her geschoben wie heiße Kartoffel", so Burtscher am Dienstag vor Journalisten. Dies sei aber nur der Gipfel des Eisbergs, weil die Lehre an der TU bei vielen Vortragenden an sich schon unbeliebt sei.

"IT-Minister" fehlt

Harl vermisst auf den Unis nicht nur die Studienplätze, sondern auch die Transparenz. "Wir wissen nicht, ob die Unis richtig dotiert sind. Und wir wissen nicht, warum die Drop-out-Rate so hoch ist", kritisiert er.

Doch nicht nur im Bildungsbereich müsse die "digital roadmap" noch mit Leben erfüllt werden, auch beim Praxisbezug hapere es. "Die digital roadmap hat keine Termine und keine klaren Verantwortlichkeiten", so Harl. Man wisse nicht einmal so recht wer die wahren Ansprechpartner für die Probleme der Branche sind. Was fehle sei ein "IT-Minister".

Die "digital roadmap", also die digitale Gesamtstrategie für die Republik, wurde vergangenen Donnerstag von Digitalisierungsstaatssekretärin Muna Duzdar (SPÖ) und Wirtschaftsstaatssekretär Harald Mahrer (ÖVP) vorgestellt. (APA, 24.1.2017)