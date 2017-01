Lufthansa sucht neue Flugbegleiter per Casting

Termine finden in Deutschland, aber auch in Salzburg statt. Erforderlich sind Deutsch- und Englischkenntnisse

Wien – Die Lufthansa Group stellt heuer in der Kabine 2.000 Mitarbeiter ein, davon 1.400 Flugbegleiter bei Lufthansa an ihren Drehkreuzen Frankfurt und München. Neben Bewerbungen über die Online-Portale www.be-lufthansa.com oder www.lufthansa-flugbegleiter.de nutzt die Lufthansa Group seit 2016 ein neues Format, um Bewerberinnen und Bewerber für die Kabine kennenzulernen: Flugbegleiter-Castings.

Der Beruf des Flugbegleiters hat viele Facetten. Die Bewerber müssen Spaß am Reisen haben und serviceorientiert, aber auch nervenstark sein. Bei Beschwerden oder Fehl-verhalten von Passagieren in 10.000 Metern Höhe müssen sie diplomatische Lösungen finden. Auch die sogenannten "Emergency Procedures" in einem Notfall sind fester Bestandteil der Ausbildung.

Abgeschlossene Schulausbildung

Die nächsten Möglichkeiten bieten sich in Marburg (28. Jänner), Salzburg (4. Februar), Offenburg (18. Februar) und Bamberg (4. März). Egal ob schon lange interessiert oder kurzentschlossen: Die Teilnahme am Flugbegleiter-Casting ist ohne vorherige Anmeldung möglich. Die Interessenten müssen lediglich einen gültigen Reisepass ohne Einschränkungen mitbringen. Zudem sind einige Grundvoraussetzungen zu erfüllen: eine abgeschlossene Schulausbildung sowie ausgeprägte Deutsch- und Englischkenntnisse. Die Bewerber müssen mindestens 18 Jahre alt und zwischen 1,60 Meter und 1,95 Meter groß sein. Die Sehstärke muss zwischen plus und minus fünf Dioptrien liegen.

Wer die Einstellungsvoraussetzungen erfüllt, kann in einem ersten Interview auf Englisch überzeugen. Nehmen die Bewerber diese Hürde mit Bravour, sprechen sie in der nächsten Stufe des Verfahrens mit einem Personalpsychologen. Direkt im Anschluss erfahren die Interessenten, ob ihre Bewerbung erfolgreich war und sie die Flugbegleiterausbildung bei Lufthansa beginnen können.

Seit dem ersten Casting im Vorjahr in München haben rund 2.750 Bewerber die Chance des neuen Bewerbungsverfahrens in verschiedenen Städten genutzt. 450 angehende Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter nehmen in Folge der Castings ihre Ausbildung bei der Lufthansa Group auf oder haben sie bereits abgeschlossen. Weitere Flugbegleiter-Castings sind im Laufe des Jahres geplant.

Details



Hier finden die kommenden Flugbegleiter-Castings statt, Beginn jeweils um 9 Uhr:

28.1.2017 in Marburg, Philipps-Universität, Hörsaalgeäude, Biegenstr. 10, D-35037 Marburg

4.2.2017 in Salzburg, Salzburg Congress, Auerspergstraße 6. A-65020 Salzburg, Österreich

18.2.2017 in Offenburg, Messe Offenburg-Ortenau, Oberrheinhalle, Schutterwälder Str. 3, D-77656 Offenburg

4.3.2017 in Bamberg, Welcome Kongresshotel, Ziegelbau, Mußstraße 7, D-96047 Bamberg

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt – first come, first serve. (cr, 24.1.2017)