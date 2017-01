Nagelprobe für deutsche Pkw-Maut

Die Regierung in Berlin berät am Mittwoch über die Pkw-Maut. Ob Finanzminister Wolfgang Schäuble zustimmen wird, hängt von den Erlösen ab

Berlin – Die umstrittene deutsche Pkw-Maut kommt in eine entscheidende Phase. Das Kabinett berät Mittwoch über die von Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) entwickelten und mit der EU-Kommission abgestimmten Pläne, sagte ein Sprecher des Verkehrsministers. Ob Dobrindt mit seinen Plänen überzeugt, hängt maßgeblich von Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) ab. Dieser macht die Einführung der von der CDU und Koalitionspartner SPD grundsätzlich mit Skepsis bedachten Pkw-Maut davon abhängig, ob der Staat unterm Strich tatsächlich Geld einnehmen wird. "Der Minister hat gesagt, er braucht Mehreinnahmen, um dem Konzept zuzustimmen", bekräftigte ein Sprecher Schäubles. "Und da sind wir in der Abstimmung."

An den prognostizierten Einnahmen scheiden sich die Geister. Eine von den Grünen in Auftrag gegebene Studie kommt zu dem Schluss, dass die Einnahmen viel geringer ausfallen dürften als ursprünglich geplant. Abzüglich der Kosten für Errichtung und Betrieb könnte sich für den Staat sogar ein Minus ergeben. Dobrindt hatte dies stets in Abrede gestellt, Details der Ausgestaltung aber bis dato nicht präsentiert.

Mit Argusaugen

Die detaillierte Ausgestaltung der umstrittenen deutschen Pkw-Mautpläne wird insbesondere von Nachbarländern wie Österreich, Frankreich und den Niederlanden mit Spannung erwartet. Laut dem mit der EU-Kommission ausgehandelten Kompromiss sollen künftig nicht generell alle deutschen Autobesitzer von den Kosten der Pkw-Maut verschont werden, indem die Kfz-Steuer gesenkt beziehungsweise refundiert wird, sondern nur jene mit den "saubersten" Fahrzeugen der Schadstoffklasse Euro 6 – sowohl von Inländern wie von ausländischen Fahrzeughaltern. Da mittlerweile fast nur noch solche Fahrzeuge zugelassen werden, dürften die Einnahmen geringer ausfallen als ursprünglich budgetiert.

Gemäß Gesetzentwurf sollen die Kurzzeittarife für Fahrer aus dem Ausland stärker geändert werden als zunächst geplant und damit mehr Geld einbringen. Erwartet werden zusätzliche Einnahmen von jährlich rund 36 Millionen Euro. Insgesamt werden die Einnahmen auf gut 520 Millionen Euro taxiert. Bei den Kurzzeittarifen soll es sechs Preisstufen geben statt der zunächst angedachten fünf. Eine Zehn-Tage-Maut soll je nach Schadstoffausstoß 2,50, vier, acht, 14, 20 oder 25 Euro kosten. Bisher gibt es drei Stufen von fünf, zehn und 15 Euro.

Klage muss warten

Der österreichische Verkehrsminister Jörg Leichtfried (SPÖ) hat die Mautpläne des nördlichen Nachbarlands stets stark kritisiert, er erwägt sogar eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH). Er sucht Verbündete unter den EU-Mitgliedsländern, um gemeinsam gegen die deutschen Mautpläne vorzugehen. Klagen kann er freilich erst, wenn der Deutsche Bundestag und der Bundesrat das auch seitens der SPD umstrittene Vorhaben beschlossen haben.

Deutsche Verbände kritisieren, das Verkehrsministerium verhindere ihre Stellungnahmen zu der Gesetzesnovelle mit zu kurzen Fristen. Herbert Behrens, Obmann der Linksfraktion im Verkehrsausschuss des Bundestags, monierte die "faktisch unterbliebene Anhörung der Verbände zu den Gesetzesänderungen bei der Pkw-Maut, obwohl eine intensive Prüfung der mit der EU-Kommission abgestimmten Kompromisspläne angekündigt worden war". (ung, AFP, 24.1.2017)