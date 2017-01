Erster Satellit des japanischen Militärs ins All gebracht

Kirameki-2 soll ein Auge auf Nordkorea haben

Tokio – Das japanische Militär hat vor dem Hintergrund der Bedrohung durch Nordkoreas Raketen- und Atomprogramme erstmals einen eigenen Kommunikationssatelliten ins All geschickt. Eine Trägerrakete des Typs H-2A hob am Dienstag mit dem Satelliten Kirameki-2 vom Weltraumbahnhof Tanegashima in der südjapanischen Provinz Kagoshima ab, wie das Verteidigungsministerium bekannt gab.

Es ist der erste von drei Satelliten, die drei bisher vom Militär genutzte zivile Satelliten ersetzen sollen. Die neuen Satelliten erlauben es Japans Streitkräften auch im Hinblick auf die Bedrohung durch das benachbarte Nordkorea und zur Verteidigung abgelegener Inseln mit einem Netzwerk mit hoher Geschwindigkeit und hoher Kapazität zu kommunizieren. (APA, 24. 1. 2017)