ÖVP ortet Neuwahllust bei SPÖ

Familienministerin Karmasin (ÖVP) sieht den Bundeskanzler schon im Vorwahlkampf – Kern verweist auf Positionspapier

Wien – Der Kanzler stelle "Inszenierung vor die Arbeit", kritisiert Familienministerin Sophie Karmasin (ÖVP) am Dienstag vor dem Ministerrat. Eine vorgezogene Neuwahl "liegt ein bisschen in der Luft, seitens der SPÖ". "Ich will es nicht", betonte Karmasin im selben Atemzug, dass die ÖVP mit der Regierung weitermachen wolle.

Die "Inszenierungen" des Kanzlers seien ein "möglicher Indikator dafür", dass die SPÖ Neuwahlen vorbereite. Der Jänner habe einiges gezeigt, so sei die Kanzlerrede in Wels in vielen Punkten nicht abgesprochen gewesen, auch stößt sich Karmasin an Christian Kerns Bundesländertouren und sonstigen Einzelterminen. Man könne fast den Eindruck gewinnen, dass die Bundesländer-Termine eine Art "Vorwahlkampf" seien, verwies Karmasin auf ihre Erfahrung als Meinungsforscherin. Es brauche mehr gemeinsame Auftritte und auch eine Regierungsklausur, forderte Karmasin.

Gefragt nach dem Grund für ihre Kritik erklärte Karmasin lediglich, dass Termine abgesagt worden seien und etwa bei Themen wie der Indexierung der Familienbeihilfe nichts weitergehe. Weitere konkrete Projekte nannte sie auf Nachfrage nicht. Sie richte jedenfalls einen Appell an die SPÖ, dass man bis nächsten Dienstag Lösungen vorlege – "wir sind arbeitswillig".

Kurz findet Koalitionsklima gut

Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) sah in der Kanzlerrede in Wels ebenfalls einen Wahlkampfauftakt. Weiter auf das Thema eingehen wollte er auf Journalistenfragen allerdings nicht, er habe momentan andere Sorgen.

Nach Karmasin betonte ÖVP-Klubobmann Reinhold Lopatka beim Eintreffen, dass man gefordert sei, möglichst viel gemeinsam umzusetzen. "Die Reden sind gehalten." Gefragt, ob auch er Anzeichen für einen vorgezogenen Urnengang sieht, meinte Lopatka: "Ich hoffe nicht, dass man jetzt an Neuwahlen denkt."

Von einem guten Koalitionsklima hingegen sprach Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) – er hoffe, dass es gelingen werde, möglichst viel gemeinsam umzusetzen. Einmal mehr drängte er diesbezüglich auf sein neues Integrationsgesetz, es sei "höchst an der Zeit", dieses zu beschließen. Fragen, ob er Karmasins Meinung teilt, dass sich der Kanzler nur mehr inszeniere, beantwortete Kurz mit Verweis darauf, dass er jetzt nur Regierungssitzung müsse, nicht.

Kern will diskutieren

Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) sieht im Gegensatz zu ÖVP-Regierungsmitgliedern keinerlei Anzeichen für eine bevorstehende Neuwahl. In Reaktion auf entsprechende Aussagen sagte Kern, diese Meinungen teile er deshalb nicht, da er ja ein 150-Seiten-starkes Papier mit Vorschlägen auf den Tisch gelegt habe. Diese seien nun zu diskutieren. Es gelte Lösungen zu finden und nicht Überschriften zu bringen.

Statt über Neuwahlspekulationen zu sprechen, sollte man sich auf die wirklich wichtigen Fragen konzentrieren, erklärte der Kanzler vor dem Ministerrat. Konkret nannte er die Sicherheitsdebatte. Hier dürfe man nicht nur Überschriften bringen, sondern müsse über konkrete Lösungen diskutieren. So müsse man sich etwa bei der Diskussion um die Obergrenzen die Frage stellen, warum ausgerechnet eine Halbierung die Lösung darstellen soll. Wichtig sei, darzustellen, wie man derartige Vorschläge umsetzt, es reicht nicht "wenn man Forderungen aufstellt".

Als wichtigsten Punkt in Sachen Sicherheit bezeichnete Kern, dass man die Polizei besser schützen müsse. Hinsichtlich der Terrorgefahr zeigte sich der Kanzler für die Einführung von Fußfesseln für Jihad-Rückkehrer offen. Auch müsse man Überlegungen anstellen, einen konkreten Tatbestand zu schaffen, der sich gegen Salafismus oder staatsfeindliche Bewegungen wie etwa "Freemen" richtet.

Kern zeigte sich überzeugt, dass man es "binnen Wochenfrist" schaffen werde, sich in der Koalition auf wesentliche Punkte zu verständigen. Der Plan der Regierung sieht ja vor, Ende Jänner/Anfang Februar ein "Update" des Regierungsprogramms auf den Tisch zu legen. (APA, 24.1.2017)