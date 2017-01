Oscar-Nominierungen werden heute bekanntgegeben

Chancen für "Toni Erdmann" und "The Ivory Game"

Hollywood – In Los Angeles werden heute Nachmittag (MEZ) die Nominierungen für den Oscar, den wichtigsten Preis der Filmwelt, bekanntgegeben. Die meisten Nennungen werden für Damien Chazelles Musical "La La Land", Kenneth Lonergans Familiendrama "Manchester by the Sea" sowie Barry Jenkins' Coming-of-Age-Film "Moonlight" erwartet. Die 89. Verleihung der Academy Awards findet am 26. Februar statt.

Chancen auf eine Nominierung haben auch zwei österreichische (Ko-)Produktionen: Der von Terra Mater produzierte Doku-Thriller "The Ivory Game" über illegalen Elfenbeinhandel ist auf der Shortlist in der Dokumentarfilm-Sparte; Maren Ades Tragikomödie "Toni Erdmann" mit Peter Simonischek in der Titelrolle könnte als bester fremdsprachiger Film nominiert werden. Der österreichische Kandidat für den Auslandsoscar, "Vor der Morgenröte", ist indes bereits im Vorfeld ausgeschieden.

Verkündet werden die Nominierungen in 24 Kategorien heuer erstmals nicht vor Publikum, sondern ausschließlich per Livestream. Die Ehre erweisen sich mit Schauspielerin Brie Larson ("Raum") und Kameramann Emmanuel Lubezki ("The Revenant") u. a. zwei Preisträger des Vorjahres. (APA, 24.1.2017)