ÖSV-Läuferinnen in St. Vigil nicht im Spitzenfeld

Michaela Kirchgasser nach erstem RTL-Durchgang Elfte, Lokalmatadorin Brignone führt vor Worley – Shiffrin mit Schwierigkeiten

St. Vigil – Die Italienerin Federica Brignone (01:02.17) führt nach dem ersten Riesentorlauf-Durchgang in St. Vigil. In dem Südtiroler Ort geht zum ersten Mal ein Weltcup-Rennen in Szene. Auf Platz zwei liegt die Französin Tessa Worley (+ 00.15), die drei von sechs Riesenslalom-Rennen in diesem Winter gewonnen hat. Dahinter folgt mit Marta Bassino (+ 00.26) eine weitere Italienerin.

Die Österreicherinnen liegen nicht im Spitzenfeld, die beste ÖSV-Läuferin ist Michaela Kirchgasser auf Platz elf (+ 01.64). "Im unterein Teil war ich nicht mehr der Chef", meinte die Salzburgerin. Als 13. folgt Bernadette Schild (+ 01.80). Nicht gut zureckt kam Anna Veith, die mit einem Rückstand von beinahe drei Sekunden noch um die Qualifikation für den zweiten Durchgang zittern muss.

Alles andere als zufrieden war Mitfavoritin Mikaela Shiffrin, die beim letzten RTL vor der WM als Neunte eineinhalb Sekunden auf Lokalmatadorin Brignone verlor.

Die Entscheidung geht um 12.30 Uhr (live ORF eins) in Szene. (24.1. 2017)