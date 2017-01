Zwölf Menschen wurden bei dem Zugunglück verletzt. Darunter keine Schwerverletzten

Warendorf – Beim Zusammenstoß einer Regionalbahn mit einem Lastwagen an einem Bahnübergang im nordrhein-westfälischen Warendorf sind am Montagabend zwölf Menschen verletzt worden. Sieben seien in Krankenhäuser gebracht worden, fünf weitere habe ein Notarzt an Ort und Stelle versorgt, sagte eine Sprecherin der Polizei am Dienstag. Demnach gab es aber keine Schwerverletzten. (APA, 24.1.2017)