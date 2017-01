Brexit: Oberstes Gericht räumt Parlament Recht auf Mitsprache ein

Parlament muss Zustimmung geben, bevor Regierung EU-Austritt formell bekanntgibt – Kein Mitspracherecht für Regionalparlamente

London – Die britische Regierung muss die Zustimmung des Parlaments zum geplanten EU-Austritt einholen. Dies entschied das Oberste Gericht in einem am Dienstag veröffentlichten Urteil. Damit muss Premierministerin Theresa May das Parlament über den Beginn des Austrittsprozesses abstimmen lassen. Mit acht zu drei Stimmen hat der Supreme Court ein entsprechendes Urteil vom Ende des vergangenen Jahres bestätigt und damit die Berufung der Regierung abgelehnt.

David Neuberger, Präsident des Obersten Gerichts, verkündet das Urteil.

Den Regionalparlamenten von Wales, Nordirland und Schottland wurde hingegen kein Mitspracherecht in diesem Prozess zugebilligt. Beim Brexit-Votum im Juni 2016 hatten sich die Nordiren und die Schotten mehrheitlich für einen Verbleib in der EU ausgesprochen.

Der Vorsitzende Richter David Neuberger betonte in London, dass das Urteil nicht das Referendum selbst infrage stelle. Es gehe um rein rechtliche Fragen.

Stellungnahme um 13.30 Uhr

Viele Juristen sind zuvor bereits davon ausgegangen, dass die Regierung dem Parlament ein Mitspracherecht einräumen muss. Es wird erwartet, dass Brexit-Minister David Davis gegen 13.30 Uhr im Parlament in London Stellung zu dem Urteil nimmt.

Generalanwalt Jeremy Wright äußerte sich enttäuscht über die Entscheidung der obersten Richter: "Die Regierung wird das Urteil aber respektieren und alles Nötige tun, um es umzusetzen." Trotz der Niederlage vor Gericht will man am Zeitplan für den EU-Austritt festhalten. "Das britische Volk hat dafür gestimmt, die EU zu verlassen, und die Regierung wird das umsetzen", sagte ein Regierungssprecher am Dienstag. Die Austrittserklärung werde wie geplant Ende März nach Brüssel geschickt. "Das heutige Urteil ändert nichts daran", hieß es in dem Statement.

Kurzer Gesetzesentwurf

May könnte einen minimal kurzen Gesetzesentwurf einbringen, mit dem sie vom Parlament autorisiert wird, den Austrittsprozess gemäß Artikel 50 des EU-Vertrags auszulösen. Damit könnte sie verhindern, dass lange Debatten und mögliche Änderungsanträge den Brexit-Zeitplan gefährden.

Oppositionschef Jeremy Corbyn von der Labour-Partei signalisierte, dass er May keine Steine in den Weg legen, aber das Parlament in den Austrittsprozess einbinden möchte: Labour respektiere "den Ausgang des Referendums und den Willen des britischen Volkes". Allerdings müsse die Regierung dem Parlament während der Austrittsverhandlungen Rede und Antwort stehen und die Volksvertreter auch über das Ergebnis abstimmen lassen. (Reuters, red, 24.1.2017)