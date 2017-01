Brexit: Oberstes Gericht räumt Parlament Mitsprache ein

Parlament muss Zustimmung geben, bevor die Regierung den EU-Austritt formell bekanntgibt

London – Das Oberste Gericht Großbritanniens hat am Dienstag entschieden, dass die Regierung den Beginn der EU-Austrittsgespräche nicht über den Kopf der Parlamentarier hinweg einleiten kann. Viele Juristen sind zuvor bereits davon ausgegangen, dass die Regierung dem Parlament ein Mitspracherecht einräumen muss.

Nun könnte Premierministerin Theresa May ein Gesetz einbringen, mit dem sie vom Parlament autorisiert wird, den Austrittsprozess gemäß Artikel 50 des EU-Vertrags auszulösen. May hat angekündigt, diesen Mechanismus bis Ende März in Gang setzen zu wollen.

Ein Londoner Gericht hat bereits in erster Instanz geurteilt, dass dem Parlament ein Mitspracherecht zusteht. Premierministerin Theresa May hat das Urteil allerdings angefochten. (Reuters, red, 24.1.2017)