Brexit: Oberstes Gericht fällt Entscheidung zu Parlamentsmitsprache

Experten gehen davon aus, dass das Parlament seine Zustimmung geben muss, bevor die Regierung den EU-Austritt förmlich bekanntgibt

London – Das Oberste Gericht Großbritanniens verkündet am Dienstag um 10.30 Uhr seine Entscheidung über ein Mitspracherecht des Parlaments beim Brexit (hier geht es zum Livestream). Die Richter werden darüber befinden, ob die Regierung den Beginn der EU-Austrittsgespräche über den Kopf der Parlamentarier hinweg einleiten kann. Ein Londoner Gericht hat dies in erster Instanz verneint. Premierministerin Theresa May hat das Urteil allerdings angefochten – sie geht davon aus, dass die Regierung auch ohne Zustimmung der Abgeordneten den Brexit einleiten kann. Viele Juristen auf der Insel sind jedoch davon überzeugt, dass sie dem Parlament ein Mitspracherecht einräumen müsse.

Für diesen Fall könnte May ein Gesetz einbringen, mit dem sie vom Parlament autorisiert wird, den Austrittsprozess gemäß Artikel 50 des EU-Vertrags auszulösen. Die Premierministerin hat angekündigt, diesen Mechanismus bis Ende März in Gang setzen zu wollen.

Eine weitere Frage ist, ob das Oberste Gericht auch den Regionalparlamenten Nordirlands und Schottlands ein Mitspracherecht in diesem Prozess zubilligen wird. Dies hatten Vertreter der mit Autonomierechten ausgestatteten Regionen vor Gericht gefordert. Die Schotten haben sich beim Brexit-Votum im Sommer 2016 ebenso wie die Nordiren mehrheitlich für einen Verbleib in der EU ausgesprochen. (Reuters, red, 24.1.2017)