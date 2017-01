Yordy Reyna wechseltg nach Vancouver

23-jährige Peruaner war in der laufenden Saison nur zu zwei Bundesliga-Einsätzen gekommen

Salzburg – Yordy Reyna hat Österreichs Fußball-Meister Red Bull Salzburg verlassen und ist zu den Vancouver Whitecaps in die amerikanische Major League Soccer (MLS) gewechselt. Das gab der Verein am Montag bekannt. Der 23-jährige Peruaner war in der laufenden Saison für Salzburg nur zu zwei Bundesliga-Einsätzen über gesamt 97 Minuten gekommen.

Reyna war im Sommer 2013 von Alianza Lima nach Salzburg gewechselt und zweimal für je ein halbes Jahr (2014 zu SV Grödig, 2015 zu RB Leipzig) verliehen worden. (APA, 23.1.2017)