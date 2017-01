TV- und Radiotipps für Dienstag, 24. Jänner

Universum: Geheimnisvolles Indien, Meine Tochter Anne Frank, Nicht Rache, sondern Gerechtigkeit, Report, Willkommen Österreich, Die Wohnung, Ein Prophet

Konkret: Das Essperiment – Reis aus der Steiermark, Regionales im Wiener "Beisel" Nach einem Rückschlag – der steirischen Familie Groß wurde der vermeintlich regionale Sekt gestrichen – gibt es für Teilnehmer Diana und Christian doch noch gute Neuigkeiten: Sie entdecken regionalen Reis, gewachsen und verarbeitet in Klöch in der Südoststeiermark. Bis 18.51, ORF 2

Universum: Geheimnisvolles Indien (1/3) Der erste Teil der Reise durch den indischen Subkontinent zeigt, dass es abseits der modernen Welt immer noch Nischen unverfälschter Natur und auch erfolgreiches Zusammenleben von Mensch und Tier gibt. Die zwei weiteren Folgen des BBC-Dreiteilers führen in den Himalaya und zu Indiens berühmtesten Flüssen, dem Ganges und Brahmaputra. Bis 21.05, ORF 2

Meine Tochter Anne Frank (D 2015, Raymond Ley) Der Film folgt Anne Franks Schicksal von der glücklichen Kindheit über das Versteck im Hinterhaus in Amsterdam bis zu ihrem Tod im Konzentrationslager. Er stellt vor allem die Beziehung von Vater und Tochter in den Mittelpunkt. Otto Frank hat als Einziger den Verrat an den Hinterhausbewohnern überlebt. Mit Mala Emde als Anne und Götz Schubert. Bis 21.45, 3sat

Nicht Rache, sondern Gerechtigkeit – Das Leben von Beate und Serge Klarsfeld Beate und Serge Klarsfeld setzen sich seit Jahrzehnten für die Aufarbeitung von NS-Verbrechen ein. Lange galten die beiden als Nestbeschmutzer, heute sind sie als moralische Instanz anerkannt. Ab 21.10 Uhr: Stille Retter über Widerstand nach dem Einmarsch der deutschen Truppen in Frankreich. Ab 22 Uhr folgt Rettet Auschwitz! Danach um 23 Uhr zeigt Arte in Tödliche Rache – Vom Holocaust-Opfer zum Mörder die Geschichte des Mosche Knebel. Bis 23.55, Arte

Report mit 1) Terrorverdacht in Wien. 2) Die Macht der Länder: Erwin Pröll tritt ab, Josef Pühringer ist knapp davor, Michael Häupl plagt sich noch mit seiner Partei. 3) Jugendschutz: Zigarettenautomaten in Österreich ohne Warnhinweise. 4) Beate Meinl-Reisinger (Neos) und der steirische ÖVP-Landesrat Christopher Drexler diskutieren über Föderalismus. 5) Hilfspolizisten und das Projekt "Gemeinsam. Sicher". Bis 22.00, ORF 2

Willkommen Österreich Gäste sind diesmal Schauspieler Michael Ostrowski und Motocross-Fahrer Matthias Walkner. Bis 23.15, ORF 1

Ich sterbe, wie ich will Klaus ist 75 und hat ALS. Die unheilbare Krankheit lähmt seine Muskeln, und er will nicht warten, bis er erstickt. Andrea möchte in einem Hospiz sterben. Die zweifache krebskranke Mutter Antje kämpft bis zum Schluss, will so viel Zeit wie möglich mit ihren Kindern verbringen. Bis 22.45, ZDF

kreuz & quer: Etwas andere Helden Die Doku porträtiert vier Menschen mit außergewöhnlichen Erfahrungen: 1) Samuel Koch, seit seinem Sturz bei Wetten dass ...? querschnittgelähmt. 2) Barbara Pachl-Eberhart, deren Mann mit ihren beiden Kindern zu Tode gekommen ist. 3) Jennifer Teege, Enkelin des KZ-Kommandanten Amon Göth. 4) Pablo Pineda, Akademiker mit Down-Syndrom. Bis 23.25, ORF 2

Die Wohnung Gerda Tuchler floh vor den Nazis, mit 98 ist sie in Tel Aviv gestorben. Ihr Enkel, der Filmemacher Arnon Goldfinger, entdeckt bei der Wohnungsräumung, dass seine jüdischen Großeltern mit dem Nazi Leopold von Mildenstein befreundet waren. Goldfinger dokumentiert eine besondere Auseinandersetzung mit Familiengeschichte. Bis 0.15, BR

Ein Prophet (Un prophète, F 2009, Jacques Audiard) Der 19-jährige Malik El Djebna ist Analphabet und im Heim aufgewachsen. Er muss ins Gefängnis. Er lernt schnell und verinnerlicht die strengen Regeln des dort herrschenden Mafiapaten César. Erst durch einen Mord kann er sich Ansehen verschaffen. Bis 2.30, ORF 2