Mordanklage nach Amokfahrt von Melbourne

26-Jähriger muss sich wegen fünffachen Mordes vor Gericht verantworten

Melbourne – Der mutmaßliche Amokfahrer von Melbourne soll sich wegen fünffachen Mordes vor Gericht verantworten. Der 26-Jährige soll am Freitag mit einem gestohlenen Auto in die Fußgängerzone der australischen Millionenmetropole gerast sein – offenbar mit dem Ziel, möglichst viele Menschen zu töten. Zum ersten Termin, bei dem die Vorwürfe verlesen wurden, erschien er am Montag nicht. Das Hauptverfahren soll im August beginnen.

Unter den Todesopfern sind auch ein drei Monate altes Baby und ein zehnjähriges Mädchen. Mehr als 20 Menschen mussten am Montag noch im Krankenhaus behandelt werden. Vier davon befinden sich nach Angaben der Behörden in kritischem Zustand. Der mutmaßliche Täter wurde vom Spital inzwischen ins Gefängnis gebracht. Die Polizei hatte dem 26-Jährigen in den Arm geschossen, um die Fahrt zu stoppen.

Nach australischen Presseberichten war der Mann nur gegen Kaution auf freiem Fuß. Wegen verschiedener Gewaltdelikte war er bereits zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Zudem war er nach einer Messerstecherei auf der Flucht. Der Regierungschef des Bundesstaates Victoria, Daniel Andrews, kündigte an, das Bewährungssystem auf den Prüfstand zu stellen. In der Innenstadt von Melbourne kamen Tausende zusammen, um der Opfer zu gedenken. (APA, 23.1.2017)