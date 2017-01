Historischer Kalender – 24. Jänner

1002 – Kaiser Otto III. stirbt in Paterno bei Viterbo. Damit scheitern die Bemühungen, das Römische Reich zu erneuern und es gemeinsam durch Kaiser und Papst von Rom aus zu regieren.

1742 – Kurfürst Karl Albrecht von Bayern, der mit Erzherzogin Amalia Maria, einer Tochter von Kaiser Joseph I. verehelicht ist, wird in Frankfurt am Main zum Kaiser (Karl VII.) gewählt.

1862 – Fürst Alexandru Ioan Cuza proklamiert in Bukarest die Vereinigung der Fürstentümer Walachei und Moldau: Gründung des rumänischen Staates.

1857 – In Paris beginnt der Prozess gegen Gustave Flaubert, dem die Anklage vorwirft, sein Roman "Madame Bovary" sei obszön und blasphemisch. Der Schriftsteller wird freigesprochen.

1907 – Sir Robert Baden-Powell organisiert in England den ersten Buben-Pfadfindertrupp

1947 – Im Deutschen Theater Berlin wird Ernst Tollers "Pastor Hall" mit Käthe Haack und Eduard von Winterstein uraufgeführt.

1952 – Für die in einem Arbeitsverhältnis stehenden werdenden und stillenden Mütter tritt das Mutterschutzgesetz in Kraft.

1962 – Durch einen Tunnel gelangen 30 Flüchtlinge aus der DDR nach Westberlin.

1962 – Die DDR-Volkskammer beschließt ein Gesetz über die Einführung der allgemeinen Wehrpflicht.

2002 – Der in Afghanistan festgenommene amerikanische Taliban-Kämpfer John Walker Lindh wird im US-Staat Virginia dem Richter vorgeführt.

2002 – Enron-Chef Kenneth Lay muss zurücktreten. Die größte Firmenpleite in der Geschichte der USA kostet den Chef des bankrotten Energiekonzerns den Job.

2007 – Wegen illegaler Preisabsprachen für gasisolierte Schaltanlagen verhängt die EU-Kommission über Siemens eine Rekordstrafe. Siemens Deutschland muss wegen Beteiligung an dem Kartell 396,6 Mio. Euro zahlen.

2007 – Die bisherige Richterin am Obersten Gerichtshof Irmgard Griss wird als Präsidentin des Obersten Gerichtshofs in ihr Amt eingeführt und löst damit Johann Rzeszut in seinem Amt ab. Sie ist die erste Frau in dieser Funktion.

Geburtstage

Heinrich VII. Tudor, König von England (1457-1509)

Friedrich II., König von Preußen (1712-1786)

Georg Friedrich Schmidt, dt. Kupferstecher u. Radierer (1712-1775)

Pierre de Beaumarchais, frz. Dramatiker (1732-1799)

Otto Charles Bänninger, schweiz. Bildhauer (1897-1973)

Jean Daetwyler, Schweizer Komp./Dirigent (1907-1994)

Maurice Couve de Murville, frz. Politker (1907-1999)

Stella Mann, öst. Tänzerin (1912-2013)

Ernest Borgnine, US-Schauspieler (1917-2012)

Käthe Kratz, öst. Regisseurin und Autorin (1947- )

Muriel Baumeister, öst. Schauspielerin (1972- )

Michelle Hunziker, schweizer Moderatorin (1977- )

Todestage

Friedrich Adolf Trendelenburg, dt. Philos. (1802-1872)

Heinrich Ritter Levitschnigg von Glomberg, öste. Schriftsteller und Journalist (1810-1862)

Felix Timmermans, fläm. Schriftst./Maler (1886-1947)

Adolf Frohner, öst. Maler, Bildhauer und Grafiker (1934-2007)

(APA, 24.1.2017)