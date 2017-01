Faktencheck: Wie viele Menschen waren bei Trumps Angelobung?

Offizielle Zahlen gibt es nicht, Daten- und Fotomaterial zeigen aber nicht "größtes Publikum, das je bei einer Angelobung dabei war"

Washington – Der Streit um die Teilnehmerzahl bei der Angelobung von Donald Trump geht in die nächste Runde. Trumps Beraterin Kellyanne Conway hat am Sonntag bei NBC die umstrittenen Angaben von Präsidialamtssprecher Sean Spicer verteidigt und seine Zahlen als "alternative Fakten" bezeichnet. NBC-Journalist Chuck Todd stellte nach der Antwort Conways klar: "Alternative Fakten sind keine Fakten, sondern Unwahrheiten."

nbc news

Die Debatte entzündete sich, nachdem am Wochenende in zahlreichen Medien die Besucherzahlen der Angelobungen Barack Obamas und Donald Trumps miteinander verglichen worden waren. Trump selbst sagte am Samstag, bei seiner Antrittsrede habe es nach "einer Million, eineinhalb Millionen Menschen" ausgesehen. Sein Pressesprecher Spicer sprach am Samstag vom "größten Publikum, das je bei einer Angelobung dabei war", sowohl vor Ort als auch weltweit.

cnn Ab Minute 2:20 spricht Spicer über die Fahrgastanzahl in der Washingtoner U-Bahn, direkt danach von "dem größten Publikum, das je bei einer Angelobung dabei war".

Damit stellten Trump und sein Team als eine ihrer ersten Amtshandlungen durch Videos, Fotos und andere Daten widerlegbare Behauptungen in den Raum. Zwar gibt es keine offiziellen Schätzungen – der Nationalparkdienst stoppte wegen eines Rechtsstreits 1995 die bis dahin durchgeführten Zählungen. Aufgrund der Wetterverhältnisse (es war stark bewölkt) liegen auch keine Satellitenbilder vor, die das gesamte Areal mit den Besuchern klar zeigen. Die Vergleichsbilder von der National Mall zeigen aber bereits einen deutlichen Unterschied in der Teilnehmerzahl, sie wurden beide zwischen 11.30 Uhr und 12.01 Uhr Ortszeit aufgenommen, wobei jenes von Trump das später aufgenommene ist (um 12 Uhr wird der Amtseid abgelegt).

foto: reuters Links der Inauguration Day 2017 um 12.01 Uhr, rechts der Inauguration Day 2009 um 11.30 Uhr.

Keith Still von der britischen Manchester Metropolitan University schätzte die Besucher der Washington National Mall nach der Analyse von Aufnahmen und verfügbaren Daten auf etwa ein Drittel jener der Angelobung von 2009, wie die "New York Times" berichtete. Bei Obamas Angelobung waren etwa 460.000 Menschen bei der Mall, insgesamt waren 1,8 Millionen vor Ort.

Still war als Sicherheitsberater bei der Hochzeit von Prinz William und Kate Middleton tätig und beriet auch die saudische Regierung bei der Einschätzung der Menschenmassen der jährlichen Hajj-Pilgerfahrten. Ein vom Sender PBS produziertes Time Lapse Video zeigt zudem, dass die Mall während Trumps Angelobung zu keinem Zeitpunkt tatsächlich voll war.



pbs newshour

Steve Doig, Professor für Datenjournalismus von der Arizona State University und Spezialist für die Schätzung von Menschenmassen, bezeichnete die Aussage Spicers, es habe sich um "das größte Publikum" gehandelt, im "Atlantic" als "lächerlich".

Fotos von der Parade, die nach der Angelobung zwischen Kapitol und Weißem Haus stattfand, zeigten nur wenige Menschen im Hintergrund.

foto: ap photo/matt rourke US-Vizepräsident Mike Pence bei der Parade nach der Angelobung.

foto: reuters/carlos barria US-Präsident Donald Trump in seiner Limousine bei der Parade nach der Angelobung.

Die U-Bahn in Washington registrierte bis 11 Uhr 193.000 Fahrgäste, 2009 waren es um dieselbe Zeit 513.000 gewesen. Spicer verglich in seinem Pressebriefing die gesamte Fahrgastanzahl des Tages der Trump-Angelobung (420.000) mit jener Zahl (317.000), die 2009 bis 11 Uhr Früh gemessen worden war.

Metro Ridership: As of 11am, 193k trips taken so far today. (11am 1/20/13 = 317k, 11am 1/20/09 = 513k, 11am 1/20/05 = 197k) #wmata — Metro (@wmata) January 20, 2017

Es gibt also – wie das Trump Team betont – tatsächlich keine offiziellen Schätzungen zur gesamten Besucheranzahl bei der Angelobung am Freitag. Die Behauptung beziehungsweise die "alternativen Fakten", es seien die meisten Besucher vor Ort gewesen, die jemals an einer Angelobung teilgenommen hätten, lassen sich aber durch das verfügbare Daten- und Fotomaterial widerlegen. (maa, 23.1.2017)