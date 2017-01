Wiener Grüne fordern nach Rochaden "Tempo" von SPÖ

Die Umbildung bei der SPÖ sehen sie als "Chance" und wollen eine schnelle Entscheidung bei der Mindestsicherung

Wien – Die Wiener Grünen zeigen sich über den Umbau in der SPÖ zufrieden. Durch die Personaldebatten des Koalitionspartners sei in den vergangenen Monaten einiges an Arbeit liegengeblieben, erklärte Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou am Montag. Nun hoffe man, dass die SPÖ "wieder auf Touren kommt" und die Arbeit weitergehen könne: "Tempo, Tempo, Tempo", appellierte Vassilakou.

Auch der grüne Klubobmann David Ellensohn sieht die Klärung in der SPÖ – "wenn es denn überhaupt eine ist" – als Chance für die Stadt und will einen "Weckruf" an den Regierungspartner senden. Man müsse schnellstmöglich das Programm der nächsten Wochen angehen.

Dazu gehöre eine Einigung bei der Mindestsicherung als "Auffangnetz für die Ärmsten", erklärte Vassilakou, die am Liebsten schon "gestern" ein Ergebnis präsentiert hätte. Die Verhandlungen seien bereits weit fortgeschritten, ein Schwerpunkt auf junge Menschen zwischen 15 und 30 Jahren sei fix. Mittels Anreizsystem, das etwa Fortbildungen beinhalte, sollen sie schnell wieder aus der Mindestsicherung hinauskommen.

In puncto Wohnen wünschen sich die Grünen Unterstützung seitens der Wiener SPÖ: Diese solle ihre Genossen in der Bundesregierung zu einem neuen Mietrecht drängen. In der Landesregierung solle man einen gemeinsamen Vorschlag ausarbeiten und dem Bund vorlegen, um so den Druck zu erhöhen. Denn in keiner anderen Stadt spüre man die Auswirkungen der steigenden Mieten so stark wie in Wien.

Beschwerden bei Wiener Wohnen

In Bezug auf Wiener Wohnen fordern die Grünen eine Strukturreform. Es gebe immer mehr Beschwerden über undurchsichtige Vermittlungen, zugesagte Reparaturen, die nie durchgeführt werden, und ein lasches Vorgehen gegen illegale Untermieten. Viele Bewohner hätten das Gefühl, alleingelassen zu werden, erzählt Vassilakou. Sie fordert mehr Transparenz und klarere Verantwortungsbereiche.

Sandra Frauenberger übernehme mit dem Gesundheitsressort auch große Baustellen, sagte Vassilakou mit Blick auf den Krankenanstaltenverbund (KAV) und das Gesundheitswesen Wiens. Ellensohn will den Spitzengehältern im KAV und in der Stadt entgegenwirken. "Es wäre logisch, wenn der Bürgermeister am meisten verdient und die Stadtmitarbeiter nicht mehr als er."

Für Jürgen Czernohorszky sehen die Grünen Aufholbedarf im Bildungsressort, speziell im Bereich der Schulsozialarbeit. Hier sei der Bund Wien voraus. Es bräuchte dringend das zusätzliche Unterstützungspersonal von 100 Personen, auf die man sich im Regierungsprogramm geeinigt habe. Die vom Bund finanzierten 40 Plätze seien bereits eingesetzt. Jetzt müsse Wien nachziehen. (Oona Kroisleitner, 23.1.2017)