100 Flüge am Flughafen Heathrow abgesagt

London – Dichter Nebel hat am Montag den Flugverkehr in Teilen Großbritanniens behindert. Besonders betroffen war London. Allein am Airport Heathrow mussten etwa 100 von 1.300 Flügen wegen schlechter Sicht abgesagt werden. Auch der Südosten und der Südwesten Englands steckten am Morgen unter einer dicken Nebeldecke. Im Laufe des Tages sollte sich das Wetter Meteorologen zufolge bessern. (APA, 23.1.2017)