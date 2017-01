BZÖ-Prozess: Auch Dobernig bekennt sich "weitgehend" schuldig

Der ehemalige BZÖ-Politiker belastet den früheren Abgeordneten Stefan Petzner im Untreueprozess um eine Broschüre des Landes Kärnten

Klagenfurt – Es war zu erwarten, und es dauerte nicht lange, ehe am Montagmorgen kurz nach Wiederaufnahme des BZÖ-Prozesses auch Harald Dobernig w. o. gab: Der ehemalige BZÖ-Landesrat bekannte sich "weitgehend" im Sinne der Anklage schuldig. Ja, er habe gewusst, dass die inkriminierte Werbebroschüre, die aus Landesgeldern finanziert worden war, den politischen Interessen des BZÖ gedient habe.

Es sei "von vornherein geplant gewesen, dass die Broschüre als Werbemittel für die BZÖ-Politiker fungieren sollte und nicht für andere Parteien." Dobernig war als Haiders Büroleiter in die Finanzierung involviert gewesen.

Auf die Frage von Richter Christian Liebhaber-Karl "Fühlen Sie sich schuldig?" antwortete Dobernig: "Ja, ich fühle mich schuldig. Ich fühle mich im Sinne der Anklage mit Ausnahme des Tatplans vollinhaltlich schuldig." Es habe damals kein Problembewusstsein gegeben. "Es waren andere Zeiten." Dobernig belastete auch den ehemaligen BZÖ-Abgeordneten und Stefan Petzner schwer: "Es gab eine Protagonisten, Stefan Petzner, der getan hat, was er wollte." Der damalige Sprecher des Landeshauptmanns Jörg Haider habe "mit der geliehenen Macht von Haider" agiert. Petzner selbst hat sich bereits vergangene Woche schuldig im Sinne der Anklage bekannt.

Petzner belastet

Liebhauser wollte wissen, ob geplant gewesen sei, dass das BZÖ die Kosten übernehme? Dobernig: "Nein. Es war der größte Fehler, dass wir zum Schutz von Petzner diesbezüglich falsche Angaben gemacht haben." Gefragt, wer die Idee dazu gehabt habe, meinte Dobernig, das sei Petzner gewesen bzw. seine anwaltliche Vertretung. Ob diese Idee von Petzner oder dem Anwalt gekommen sei, wisse er aber nicht.

Er sei mit der Broschüre unzufrieden, ja verärgert gewesen, sagte Dobernig. Seine Begründung: "Zu nahe am BZÖ." Der Slogan "Garantiert!" sei nicht gewünscht gewesen, weder von ihm noch von Gerhard Dörfler und Uwe Scheuch. Ebenso sei nicht gewünscht gewesen, dass die Broschüre knapp vor der Wahl verschickt werden sollte, dies sei Petzners Entscheidung gewesen. Die Aussage Petzners, dass klar gewesen sei, dass die Broschüre für den Wahlkampf gebraucht würde, wies Dobernig zurück, das sei allein dessen Idee gewesen.

Die Kostenübernahme durch das BZÖ sei erfolgt, weil die Landesholding-Vorstände "und auch wir (Dobernig, Dörfler, Scheuch, Anm.)" der Meinung waren, dass es sich um keine reine Landesbroschüre handelt. Er habe auch als Eigentümervertreter "zum Wohle der LIG" gehandelt, zudem habe man Petzner schützen wollen. Auch habe sich die finanzielle Situation des BZÖ nach der Wahl wesentlich verbessert gehabt, die Finanzierung sei für die Partei daher auch möglich gewesen, im Detail sei er über die Finanzen der Partei aber nicht informiert gewesen.

Petzner selbst war in Früh nicht anwesend, worauf der Richter sein Verfahren ausschied, um das Verfahren fortsetzen zu können. Nach der Einvernahme Dobernigs beriet sich der Schöffensenat und kam zu dem Schluss, dass aufgrund des zweiten Geständnisses die Einvernahme der Vorstände der Landesimmobiliengesellschaft vor jener von Altlandeshauptmann Gerhard Dörfler erfolgen sollte. Dörfler, der bereits vor dem Saal gewartet hatte, musste unverrichteter Dinge wieder abziehen. Die Verhandlung wurde auf Freitag vertagt.

Sechs Angeklagte

Angeklagt sind in dem Untreueprozess Petzner, Dobernig, Dörfler sowie der ehemalige BZÖ/FPK/FPÖ-Politiker Scheuch und die zwei Vorstände der Kärntner Landesimmobiliengesellschaft LIG. Staatsanwalt Eberhard Pieber wirft ihnen Untreue, Dörfler auch noch Vorteilsannahme vor.

Wahlwerbung auf Landeskosten, so sieht die Anklagebehörde den Sachverhalt im Falle der Broschüre, die im Februar 2009 an alle Kärntner Haushalte ging. Die Imagebroschüre für den Standort Kärnten war dafür mit BZÖ-Sujets und Slogans versehen worden. 219.000 Euro betrage der Schaden, Petzner habe die Broschüre gemacht, die LIG-Vorstände René Oberleitner und Johann Polzer hätten das Projekt abgewickelt, und die BZÖ-Politiker das ihre zum Entstehen beigetragen, so der Staatsanwalt. Sie alle hätten davon gewusst und seien daher mit verantwortlich. (mue, APA, 23.1.2017)