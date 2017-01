Nestle interessiert sich für britischen Müslihersteller Weetabix

"The Telegraph": Auch PepsiCo-Tochter Quaker Oats sowie die türkische Pladis sollen zum Kreis der möglichen Bieter zählen

Zürich – Nestle soll sich unter den Interessenten für die britische Weetabix befinden. Der Schweizer Konzern habe Interesse an einer Übernahme bekundet, schreibt die englische Zeitung "The Telegraph" am Montag.

Demnach zählt auch die zu PepsiCo gehörende Quaker Oats sowie die türkische Pladis zum Kreis der möglichen Bieter für das Unternehmen, das seit 2012 mehrheitlich dem staatseigenen chinesischen Lebensmittelunternehmen Bright Food gehört. Der US-Konzern Kellogs habe aufgrund von wettbewerbsrechtlichen Bedenken kein Interesse an einem Kauf der britischen Marke, wie es unter Berufung auf Kreise weiter heißt.

1,5 Milliarden Pfund

Der chinesische Konzern strebt dem Bericht zufolge einen Preis von 1,5 Milliarden Pfund (1,73 Milliarden Euro) für Weetabix an und habe die Investmentbank Goldman Sachs mit dem Verkauf beauftragt. Der Umsatz von Weetabix ist laut den Angaben 2015 um zwei Prozent auf 346 Mio. Pfund (rund 399 Mio. Euro) gesunken.

Bright Food hatte 2012 rund 60 Prozent an Weetabix erworben, wobei das Unternehmen mit rund 1,2 Milliarden Pfund bewertet wurde. 2015 hat dann die Investmentfirma Lion Capital ihre restlichen Anteile an Baring Private Equity Asia verkauft.

Weetabix ist bekannt vor allem für einen gleichnamigen Vollkorn-Weizen-Keks, der in Milch oder Saft eingeweicht in einer Schüssel typischerweise zum Frühstück gegessen wird. Das Produkt gilt als ein klassischer Bestandteil des englischen Frühstücks. Das Unternehmen ist den Angaben zufolge der siebtgrößte Hersteller von Frühstücks-Cerealien, erreicht aber nur einen Marktanteil von 1,3 Prozent. (APA, 23.1.2017)