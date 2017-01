Patriots und Falcons stehen in der Super Bowl

New England fertigt die Steelers mit 37:16 ab. Falcons mit 44:21 über Green Bay ebenfalls souverän

Die Teams der 51. Super Bowl stehen fest. Auf der einen Seite zogen die New England Patriotszum neunten Mal ins Endspiel der NFL ein. Die favorisierten Gastgeber bezwangen im Playoff-Halbfinale die Pittsburgh Steelers mit 37:16 und treffen im Finale am 5. Februar in Houston auf die Atlanta Falcons, die mit den Green Bay Packers beim 44:21 im zweiten Semifinale ebenfalls keine Probleme hatten. Die Mannschaft um Quarterback Matt Ryan steht zum zweiten Mal in der Club-Historie im Finale.

Überragend bei den Gastgebern war Passgeber Ryan, dem ein Touchdown und vier Touchdown-Pässe gelangen. Auf der Gegenseite ließ die Defensive der Falcons den zuletzt starken Packers-Quarterback Aaron Rodgers kaum zur Entfaltung kommen. Bei den Patriots warf Quarterback Tom Brady drei Touchdown-Pässe, sein Gegenüber Ben Roethlisberger konnte dagegen nicht überzeugen.(APA, red, 23.1.2017)