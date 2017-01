Immigon schreibt Chefposten aus

Koren dürfte sich erneut bewerben

Wien – ÖVAG-Bad-Bank Immigon hat ihren Chefposten ausgeschrieben. Der Vertrag des bisherigen Immigon-Chefs Stephan Koren, zuvor auch Generaldirektor des früheren Spitzeninstituts der Volksbanken, läuft Ende August aus. In der Branche geht man davon aus, dass sich Koren erneut bewirbt.

Die neue Funktionsperiode läuft vom 1. September 2017 bis 30. Juni 2019, längstens jedoch bis zur Hauptversammlung, die über die Liquidation der Abbaueinheit Immigon befindet, heißt es in der im Amtsblatt am Wochenende veröffentlichten Ausschreibung. Die Bewerbungsfrist endet am 20. Februar. Kandidaten brauchten unter anderem "mehrjährige Erfahrung in einer Abbaufunktion auf Vorstandsebene". (APA, 22.1.2017)